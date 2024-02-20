Новости России
· Ульяна Сенько

Как купить квартиру с 40% дисконтом: эксперты дали ценный совет для всех россиян

Как купить квартиру с 40% дисконтом: эксперты дали ценный совет для всех россиян

gov.kz

Подписаться в Telegram

В начале 2024 года в России было замечено снижение спроса на приобретение квартир на вторичном рынке. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, спрос упал на 30%. В то же время, интерес к новостройкам остается высоким, несмотря на их высокую цену. Прогнозируется, что такая тенденция сохранится и в текущем году.

Основными инвесторами в жилищное строительство в России являются сами граждане. Однако из-за ограниченности средств им приходится обращаться за кредитами. Интерес к новостройкам вызван привлекательными условиями кредитования, что создает неравновесие между спросом на первичном и вторичном рынках недвижимости.

По мнению экспертов, вторичный рынок недвижимости в скором времени может оживиться. Это может быть вызвано дефицитом рабочей силы и увеличением заработных плат в некоторых отраслях, что увеличит спрос на вторичное жилье. Важно отметить, что высокие ставки по ипотечным кредитам создали благоприятную ситуацию для покупателей на вторичном рынке, где цены ниже, чем на новостройках.

Прогнозируется, что, когда Банк России достигнет своих целей, и ставки начнут снижаться, цены на вторичное жилье возрастут. Таким образом, наблюдается встречный тренд: высокие ставки приводят к низким ценам, а низкие ставки - к росту цен.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

16 часов назад

Мужчина умер во время футбольного матча в Казани

Гид по скидкам Казани

18 часов назад

Редакция собрала список полезных сервисов, которые сделают вашу жизнь проще

откуда взялся борщевик сосновского в россии

Новости Татарстана

17 часов назад

В Татарстане назначили новых заместителей министров

Полезное

3 дня назад

Все, конец!? Отмена ипотеки огорчила всех Россиян. Чего ждать в этом году?

монтаж кондиционеров в самаре в Самаре

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане ожидается метель с сильным ветром и морозами

Новости Татарстана

11 часов назад

В Татарстане ожидается плавное потепление

Новости Татарстана

16 часов назад

Набережные Челны задолжали 1 миллиард рублей бюджету Татарстана

Новости Татарстана

14 часов назад

Кремль: Россия рада визитам иностранных лидеров на «Игры будущего»

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане гражданин получил срок за взятку сотруднику ГИБДД
Лонгриды
9 часов назад

«В первую очередь мы врачи, а потом блогеры»: как два медика из Пестречинской ЦРБ стали популярны в интернете

«В первую очередь мы врачи, а потом блогеры»: как два медика из Пестречинской ЦРБ стали популярны в интернете

Новости Татарстана

9 часов назад

В Казани из-за ДТП встали трамваи

Гид по скидкам Казани

11 часов назад

Попробуйте это хотя бы раз: что нужно успеть сделать этой зимой

Новости Татарстана

9 часов назад

Владимир Путин и президент Киргизии проведут встречу в Казани

Новости Татарстана

10 часов назад

В Казани начали разбирать дом, где жил Максим Горький
«Рестораны готовят вау-эффект»: где казанцам отметить День Святого Валентина и чем их готовы удивить
Лонгриды
6 дней назад

«Рестораны готовят вау-эффект»: где казанцам отметить День Святого Валентина и чем их готовы удивить

Новости Татарстана

10 часов назад

Метшин выразил надежду, что «Игры будущего» станут новой цифровой Олимпиадой

Новости Татарстана

11 часов назад

Метшин назвал открытие театра им. Камала эпохальным событием

Новости Казани

14 часов назад

В Казани отремонтируют отрезок улицы Баумана
От гаража до 70 домов в год: рассказываем, как житель Казани привел свою строительную компанию к успеху.
Интересное в Казани
5 дней назад

От гаража до 70 домов в год: рассказываем, как житель Казани привел свою строительную компанию к успеху.