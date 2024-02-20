Как купить квартиру с 40% дисконтом: эксперты дали ценный совет для всех россиян

В начале 2024 года в России было замечено снижение спроса на приобретение квартир на вторичном рынке. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, спрос упал на 30%. В то же время, интерес к новостройкам остается высоким, несмотря на их высокую цену. Прогнозируется, что такая тенденция сохранится и в текущем году.

Основными инвесторами в жилищное строительство в России являются сами граждане. Однако из-за ограниченности средств им приходится обращаться за кредитами. Интерес к новостройкам вызван привлекательными условиями кредитования, что создает неравновесие между спросом на первичном и вторичном рынках недвижимости.

По мнению экспертов, вторичный рынок недвижимости в скором времени может оживиться. Это может быть вызвано дефицитом рабочей силы и увеличением заработных плат в некоторых отраслях, что увеличит спрос на вторичное жилье. Важно отметить, что высокие ставки по ипотечным кредитам создали благоприятную ситуацию для покупателей на вторичном рынке, где цены ниже, чем на новостройках.

Прогнозируется, что, когда Банк России достигнет своих целей, и ставки начнут снижаться, цены на вторичное жилье возрастут. Таким образом, наблюдается встречный тренд: высокие ставки приводят к низким ценам, а низкие ставки - к росту цен.