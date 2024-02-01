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· Ульяна Сенько

Извините, но больше нельзя: новое правило вводится для всех, у кого есть дача или огород

Извините, но больше нельзя: новое правило вводится для всех, у кого есть дача или огород

dzen.ru

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Собственники загородных дач и садовых участков должны узнать о новых правилах, вступивших в силу в России с начала года. Данные перемены затрагивают порядок проживания в загородной недвижимости после определенного срока и вводят новые ограничения, сообщает информационное агентство PRIMPRESS.

По словам эксперта, в Российской Федерации уже существуют строго определенные сроки присутствия на дачах с 1 апреля по 1 октября. Эти периоды определены соответствующим законодательством. Кроме того, разработан документ, который четко разграничивает частные и загородные дома.

Эксперты отметили, что постоянное проживание позволяется в частных домах со всеми необходимыми удобствами, так как как предусмотрены все средства коммуникации.

Однако новый закон предусматривает исключение для загородных домов. Как правило, зимой в таких домах живут редко, поэтому коммуникации могут быть отключены. Запрещено не только длительное зимнее пребывание в таких домах, но и подключение телекоммуникационных средств.

Уточняется, что россиянам не будет запрещено посещать загородные дома в нежелательные сезоны, но долго находится там будет, во-первых, крайне неудобно без воды и света, во-вторых, запрещено просить подключить эти удобства.

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