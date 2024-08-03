Индексацию отменят, а пенсии пересчитают. Пенсионеров ждет фантастический сюрприз c 1 августа

В свете предстоящих реформ в сфере пенсионных начислений, российские пенсионеры столкнутся с необходимостью адаптации к значительным изменениям. Сергей Власов, специалист по пенсионным вопросам, поделился информацией о том, что традиционная индексация пенсий, известная многим как ежегодное повышение, будет заменена на новую систему периодического пересмотра пенсий, начиная с этого августа.

Такие изменения прежде всего коснутся пенсионеров, которые решили заняться самозанятостью и стать налоговыми резидентами. Это особенно актуально для старшего поколения, которое занимается сдачей в аренду недвижимости или предоставлением частных образовательных услуг.

Самозанятые пенсионеры могут ожидать ряд преимуществ в новой системе. Те из них, кто продолжает работать официально, будут иметь возможность значительно уменьшить налоговую нагрузку. Эта группа также будет иметь право на автоматическое увеличение пенсий. В то время как официально занятые пенсионеры увидят возобновление индексации с начала следующего года, самозанятые пенсионеры могут ожидать увеличения выплат даже раньше.

Однако с новыми правилами приходят и новые ограничения: для пенсионеров, самостоятельно вносящих страховые взносы, индексация не будет проводиться. Вместо этого будет осуществляться ежегодный пересчет пенсий в августе, который будет учитывать взносы, поступившие в Пенсионный фонд России за прошедший год. Эти меры направлены на обеспечение более справедливого и устойчивого подхода к пенсионным выплатам для настоящего и будущих поколений.