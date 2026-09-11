Cursor закрылся для российских разработчиков 4 сентября 2026 года

С 4 сентября 2026 года Cursor — один из крупнейших зарубежных сервисов для программирования с применением искусственного интеллекта — перестал открываться у пользователей из России. О недоступности платформы сообщили CNews и RUNET, сведения также приводит «Наша Газета Крым».

Вместо рабочего интерфейса россияне получали ошибки подключения или бесконечную загрузку. Технический анализ показал, что сервер отказывает в обслуживании исходя из географического положения пользователя. За день до блокировки в пользовательское соглашение Cursor внесли пункт об экспортном контроле США, а сама ситуация развернулась после сделки SpaceX по приобретению Anysphere, разработчика сервиса, за 60 миллиардов долларов — она завершилась в середине августа.

В конце августа OpenAI уведомила SpaceX о намерении прекратить поставку ИИ-моделей ChatGPT для Cursor; ожидаемая дата расторжения контракта — 12 ноября 2026 года. Причиной назвали опасения, что SpaceX может использовать технологии с нарушением условий предоставления услуг. Похожие ограничения вводились и раньше: в 2024 году доступ для россиян закрыла OpenAI, в 2025-м — Google для Gemini, а с весны 2026 года Anthropic начала блокировать аккаунты Claude.

Cursor позиционируется как альтернатива Visual Studio Code с улучшенными возможностями ИИ: сервис интегрируется в рабочий процесс, понимает структуру проекта и стиль кодирования. Эксперты полагают, что блокировка не окажет значительного влияния на российский рынок: представитель MWS AI отметил, что разработчики продолжат использовать Claude Code и Codex, Алексей Лукацкий подчеркнул, что пользователи уже умеют обходить подобные ограничения, а Сергей Марков прогнозирует переход части программистов на серый доступ, открытые ИИ-модели или отечественные сервисы.