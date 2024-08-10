Новости России
· 16+ · Полина Модестова

Индексацию отменят, а пенсии будут перессчитывать. Пенсионеров ждет большой сюрприз c 1 августа

С изменениями в пенсионной системе, которые вст...

finrussia.ru

Подписаться в Telegram

С изменениями в пенсионной системе, которые вступят в силу с августа этого года, российским пенсионерам предстоит адаптироваться к новой реальности. Как рассказал Сергей Власов, эксперт по пенсионным вопросам, в интервью для портала Primpress, особенно это затронет тех, кто приобрел статус налогового резидента как самозанятые.

Самозанятость среди пенсионеров, занимающихся арендой имущества или предоставлением услуг, включая обучение, набирает популярность. Изменения в пенсионной системе принесут этой категории граждан значительные льготы, включая уменьшенные налоговые ставки. Процедура индексации пенсий, которая ранее применялась, будет отменена в пользу новой системы — пересмотра пенсий.

Для тех пенсионеров, которые продолжают работать, налоговые облегчения помогут сократить выплаты, а также обеспечат возможность регулярного увеличения пенсионных начислений. С начала следующего года для работающих пенсионеров планируется восстановление индексации, тогда как самозанятые получат повышение пенсии ранее.

Власов уточнил, что пенсионеры, вносящие добровольные страховые взносы, не столкнутся с индексацией, а вместо этого их пенсии будут пересчитываться каждый август на основе поступлений в Пенсионный фонд России за прошлый год.

Эти реформы требуют от пенсионеров готовности к новым условиям, однако они также предлагают улучшенные возможности для тех, кто продолжает оставаться активным в экономике даже после выхода на пенсию.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

В Казани турагент угрожает клиентам и не возвращает деньги

Интересное в Казани

день назад

Риэлторы уже давно это делают: как купить квартиру и получать от нее стабильный доход

уничтожение тараканы

Новости Казани

день назад

ТЦ «Бахетле» в Казани взяли в ипотеку на 10 лет

Интересное в Казани

2 дня назад

Потомки ханов Золотой Орды: как узнать, есть ли в родословной выдающиеся предки

шлифовка клапанов в Красноярске

Новости Татарстана

день назад

Ирина Волынец высказалась о трагедии в Лениногорском районе

Новости Казани

день назад

В Казани ограничения движения на улице Фатыха Амирхана продлятся до 30 сентября

Новости Татарстана

день назад

Антисанитария зафиксирована в 793 лагерях РТ

Новости Казани

день назад

Казань и Ереван свяжет прямой авиарейс с 9 августа

Новости Татарстана

4 часа назад

Валентина Мубаракшина вырастила гигантскую тыкву в 78 лет
Новости Татарстана
4 часа назад

Татарстан заработал 27,6 млрд рублей от продажи молока

В первом полугодии 2024 года Татарстан заработа...

Новости Татарстана

5 часов назад

Тенденции на российском автомобильном рынке

Интересное в Казани

2 дня назад

Место для уютных разговоров: где можно позавтракать и выпить кофе с друзьями или семьей

Новости Татарстана

5 часов назад

Жители Проспекта Победы выступили за озеленение и против нарушений спокойствия

Новости Татарстана

5 часов назад

Казанский Особняк обретет новую жизнь после реставрации
В Казани стартует марафон уличных библиотек
Новости Татарстана
4 часа назад

В Казани стартует марафон уличных библиотек

Новости Татарстана

6 часов назад

Сосед-насильник предстанет перед судом в Татарстане

Новости Татарстана

6 часов назад

Авария на трассе Казань — Оренбург

Новости Татарстана

10 часов назад

Казань инвестирует 935 млн рублей в капитальный ремонт электрических сетей
Редакция собрала список полезных сервисов, кото...
Гид по скидкам Казани
6 дней назад

Редакция собрала список полезных сервисов, которые сделают вашу жизнь проще
125 единиц техники закупили в Татарстане на бор...
Новости Татарстана
5 часов назад

125 единиц техники закупили в Татарстане на борьбу с лесными пожарами