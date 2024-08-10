Индексацию отменят, а пенсии будут перессчитывать. Пенсионеров ждет большой сюрприз c 1 августа

С изменениями в пенсионной системе, которые вступят в силу с августа этого года, российским пенсионерам предстоит адаптироваться к новой реальности. Как рассказал Сергей Власов, эксперт по пенсионным вопросам, в интервью для портала Primpress, особенно это затронет тех, кто приобрел статус налогового резидента как самозанятые.

Самозанятость среди пенсионеров, занимающихся арендой имущества или предоставлением услуг, включая обучение, набирает популярность. Изменения в пенсионной системе принесут этой категории граждан значительные льготы, включая уменьшенные налоговые ставки. Процедура индексации пенсий, которая ранее применялась, будет отменена в пользу новой системы — пересмотра пенсий.

Для тех пенсионеров, которые продолжают работать, налоговые облегчения помогут сократить выплаты, а также обеспечат возможность регулярного увеличения пенсионных начислений. С начала следующего года для работающих пенсионеров планируется восстановление индексации, тогда как самозанятые получат повышение пенсии ранее.

Власов уточнил, что пенсионеры, вносящие добровольные страховые взносы, не столкнутся с индексацией, а вместо этого их пенсии будут пересчитываться каждый август на основе поступлений в Пенсионный фонд России за прошлый год.

Эти реформы требуют от пенсионеров готовности к новым условиям, однако они также предлагают улучшенные возможности для тех, кто продолжает оставаться активным в экономике даже после выхода на пенсию.