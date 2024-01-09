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И работающим, и неработающим: СФР принимает заявления на выплату 15 тысяч рублей гражданам РФ

И работающим, и неработающим: СФР принимает заявления на выплату 15 тысяч рублей гражданам РФ

online-buhuchet.ru

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Социальный фонд в России сейчас принимает заявки на единовременное материальное пособие для семей с детьми. Размер пособия может достигать 15 тысяч рублей и является частью новой программы детских пособий, введенной в этом году, пишет PRIMPRESS.

Юрист Ирина Сивакова подчеркнула важность ежегодного продления пособия, чтобы продолжать получать средства, и подчеркнула, что семьям, у которых срок пособия истек в декабре прошлого года, следует как можно скорее подать заявление на продление.

Пособие предоставляется семьям с доходом ниже установленного минимума в своем регионе и доступно как работающим, так и неработающим родителям. Заявки на продление можно подать через портал госуслуг или посетив многофункциональный центр. Подать заявление можно и позже, но это может привести к потере части средств семьи.

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