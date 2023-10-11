Хватит это терпеть! Система оплаты труда российских учителей должна существенно измениться

Профессиональный союз учителей обратился к правительству и Государственной думе с требованием пересмотреть систему оплаты труда российских учителей.

На данный момент средняя заработная плата педагога в России составляет не более половины МРОТ. По данным исследования профсоюза «Учитель» оклады учителей составляют от 50 до 70% МРОТ: в Курской области средняя зарплата составляет 9 668 рублей, а в Томской – 14 091 рубль. По требованию профессионального объединения доход педагогов крайне мал с учетом роста цен на продукты питания, услуги ЖКХ и других, и должен быть не менее двух МРОТ по региону РФ.

Исключениями являются оклады только в трех регионах России: Магаданской области, Ямало-Ненецком автономном округе и Приморском крае, там средняя зарплата школьных учителей выше минимального размера оплаты труда. Также в некоторых субъектах РФ, включая Москву и Санкт-Петербург, оклады учителям устанавливает директор школы или же размер дохода зависит от проведенных учебных часов.

Специалисты компании Superjob провели опрос, в ходе которого выяснили, какая зарплата должна быть у российских учителей по мнению граждан РФ. По итогам исследования были названы следующие цифры: 28% опрошенных считают, что школьные педагоги достойны оклада 50 000 - 80 000 рублей, 23% - от 80 000 до 100 000 рублей, 17% же думают, что учителя должны получать 100 000 – 150 000 рублей.