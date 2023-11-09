Новости России
· Ульяна Сенько

Гадость в красивой обертке: Роскачество назвало марки конфет, которые лучше не покупать

Гадость в красивой обертке: Роскачество назвало марки конфет, которые лучше не покупать

mykaleidoscope.ru

Подписаться в Telegram

Российская система качества провела исследование, выявившее наличие вредных для употребления в пищу веществ в некоторых популярных местных и зарубежных марках сладких конфет, сообщили в progorod59.

Процесс проверки проходило около двадцати брендов сладостей, в числе которых были Milky Way и Kinder, однако специалисты обнаружили, что в доминирующем количестве образцов содержатся подсластители, красители и консерванты. Чтобы обезопасить себя и своих детей от аллергии, нарушения работы желудочно-кишечного тракта, проблем с дыхательной системой и стремительного набора веса, стоит отказаться от покупки таких продуктов.

Исключением стала компания Only, производящая шоколадные конфеты: она была одобрена экспертами Роскачества, так как не использует вредные вещества при производстве своей продукции.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

Мэрия Казани о новой засыпке Волги

Лонгриды

день назад

Успех «Бригады» или скандалы и провал: что ждет сериал «Слово пацана» о казанских ОПГ

дезинсекция цены уничтожение клопов тараканов муравьев

Новости Татарстана

3 часа назад

В Казани отменили концерт тиктокера после конфликта с Мизулиной

Спортивные новости Казани

2 дня назад

Азиз Замалиев: "У фиджитал-игр есть будущее"

занятия фитнесом для похудения в Санкт-Петербурге

Новости Татарстана

день назад

В московском аэропорту замечена реклама с призывом ехать в Татарстан

Новости Казани

7 часов назад

В Казани неизвестный мужчина попытался пробраться в школу в Авиастроительном районе

Новости Татарстана

день назад

Ученый сообщил, когда в Казани ждать постоянного снега, который выпадет и не растает

Новости Татарстана

5 часов назад

Казань запустит 25 новых Белорусских троллейбусов

Лонгриды
день назад

Успех «Бригады» или скандалы и провал: что ждет сериал «Слово пацана» о казанских ОПГ

Успех «Бригады» или скандалы и провал: что ждет сериал «Слово пацана» о казанских ОПГ

Новости Татарстана

2 часа назад

На Казанском авиазаводе запустили строительство новых цехов под выпуск Ту-214

Новости Татарстана

3 часа назад

Главный врач «Рубина» о восстановлении Мацея Рыбуса

Новости Татарстана

3 часа назад

В Казани отменили концерт тиктокера после конфликта с Мизулиной

Новости Татарстана

4 часа назад

Депутат Госсовета РТ отправился на СВО
Ученый сообщил, когда в Казани ждать постоянного снега, который выпадет и не растает
Новости Татарстана
день назад

Ученый сообщил, когда в Казани ждать постоянного снега, который выпадет и не растает

Новости Татарстана

5 часов назад

Казань запустит 25 новых Белорусских троллейбусов

Новости Казани

7 часов назад

На Казань идет сильный ливень с ветром до 18 метров в секунду

Новости Казани

7 часов назад

25 новых троллейбусов выйдут на городские маршруты в Казани
Строим не разоряясь: казанцам рассказали, как выгоднее - своими руками, с бригадой или со строительной компанией
Интересное в Казани
5 дней назад

Строим не разоряясь: казанцам рассказали, как выгоднее - своими руками, с бригадой или со строительной компанией