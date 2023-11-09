Гадость в красивой обертке: Роскачество назвало марки конфет, которые лучше не покупать

Российская система качества провела исследование, выявившее наличие вредных для употребления в пищу веществ в некоторых популярных местных и зарубежных марках сладких конфет, сообщили в progorod59.

Процесс проверки проходило около двадцати брендов сладостей, в числе которых были Milky Way и Kinder, однако специалисты обнаружили, что в доминирующем количестве образцов содержатся подсластители, красители и консерванты. Чтобы обезопасить себя и своих детей от аллергии, нарушения работы желудочно-кишечного тракта, проблем с дыхательной системой и стремительного набора веса, стоит отказаться от покупки таких продуктов.

Исключением стала компания Only, производящая шоколадные конфеты: она была одобрена экспертами Роскачества, так как не использует вредные вещества при производстве своей продукции.