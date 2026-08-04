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Daily Mail: ученые предложили сократить число человечества вдвое

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Ученые заявили, что для снижения нагрузки на экосистемы численность населения Земли к 2200 году может быть постепенно уменьшена примерно до четырех миллиардов человек. Речь идет не о принудительных мерах, а о добровольном снижении рождаемости через образование, расширение прав женщин и доступ к планированию семьи, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Sustainable Development.

Авторы работы отмечают, что за последнее столетие население планеты выросло примерно с двух до восьми миллиардов человек. По их мнению, такой рост усилил давление на природные ресурсы, экосистемы и климат.

В исследовании говорится, что за последние пятьдесят лет, на фоне увеличения численности людей, выбросы углекислого газа выросли более чем вдвое, потребление энергии увеличилось втрое, а биоразнообразие сократилось примерно наполовину.

Ученые считают, что при сохранении нынешних тенденций население Земли к 2100 году может достичь одиннадцати целых четырех десятых миллиарда человек. Такой сценарий, по их оценке, способен усилить загрязнение пластиком и пестицидами, а также увеличить нагрузку на природные системы.

В качестве одного из возможных решений авторы называют постепенный переход к меньшей и более устойчивой численности населения. Главным инструментом они считают добровольное планирование семьи, особенно в развивающихся странах, где женщинам важно обеспечить доступ к образованию и медицинским услугам.

Исследователи приводят примеры Южной Кореи и Ирана, где программы планирования семьи за сравнительно короткий срок помогли заметно снизить рождаемость.

При этом авторы признают, что сокращение численности населения несет и экономические риски. Среди них — старение общества, уменьшение доли молодых работников и возможное замедление экономического роста.

В Южной Корее, как отмечается в материале, уже сейчас более двадцати процентов жителей старше шестидесяти пяти лет. Этот пример показывает, что демографические изменения требуют осторожного подхода и учета социальных последствий.

Тем не менее ученые считают, что бесконечный рост потребления материальных ресурсов невозможен с экологической точки зрения. По их мнению, человечеству придется учитывать пределы природных систем и искать баланс между развитием экономики и сохранением среды обитания.

Сейчас, по данным Всемирной информационной базы, на Земле живет более восьми целых трех десятых миллиарда человек. За последние полвека потребление природных ископаемых выросло в четыре раза.

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