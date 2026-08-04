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В Татарстане сошли с рельсов четыре вагона грузового поезда

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
На станции Юдино в Татарстане сошли с рельсов ч...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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В понедельник, 4 августа, на станции Юдино в Татарстане четыре вагона грузового поезда сошли с рельсов. ЧП случилось в 13:29. В Горьковской железной дороге сообщили, что пострадавших нет.

На месте инцидента работает восстановительный поезд — его задействовали для ликвидации последствий. Пассажирское движение по станции не прерывается, поезда идут по расписанию.

Причины схода вагонов пока не называют, специалисты выясняют обстоятельства.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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