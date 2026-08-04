В Татарстане сошли с рельсов четыре вагона грузового поезда
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В понедельник, 4 августа, на станции Юдино в Татарстане четыре вагона грузового поезда сошли с рельсов. ЧП случилось в 13:29. В Горьковской железной дороге сообщили, что пострадавших нет.
На месте инцидента работает восстановительный поезд — его задействовали для ликвидации последствий. Пассажирское движение по станции не прерывается, поезда идут по расписанию.
Причины схода вагонов пока не называют, специалисты выясняют обстоятельства.
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