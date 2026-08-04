В Татарстане сошли с рельсов четыре вагона грузового поезда

В понедельник, 4 августа, на станции Юдино в Татарстане четыре вагона грузового поезда сошли с рельсов. ЧП случилось в 13:29. В Горьковской железной дороге сообщили, что пострадавших нет.

На месте инцидента работает восстановительный поезд — его задействовали для ликвидации последствий. Пассажирское движение по станции не прерывается, поезда идут по расписанию.

Причины схода вагонов пока не называют, специалисты выясняют обстоятельства.