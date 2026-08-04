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Депутат Ильтяков назвал женщин неполноценными

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Депутат Государственной думы от Курганской области Александр Ильтяков в эфире ток-шоу «Чего ждем?» на канале «Область 45» высказался о женщинах, обратившись к библейскому сюжету о сотворении человека, сообщает Газета.Ru.

Парламентарий заявил, что женщина, по его мнению, не может считаться полноценным человеком. Свои рассуждения он связал с историей о том, что женщина была создана из ребра мужчины.

Ильтяков пояснил, что в его трактовке первым человеком на земле был мужчина, а женщина появилась уже после него. Из этого депутат сделал вывод о природе женского тела.

При этом парламентарий добавил, что мужчину без женщины также нельзя назвать полноценным. По его словам, мужчина не способен существовать без супруги и в таком случае находится в зависимом положении.

Ранее Ильтяков уже высказывался на тему семьи и рождения детей. В 2024 году он критиковал практику прерывания беременности и говорил о необходимости с ранних лет прививать россиянам духовные ценности.

Тогда депутат призывал женщин рожать, пока у них есть такая возможность. Женщин, решившихся на аборт, он называл резкими словами и заявлял, что подобные решения не должны относиться к их компетенции.

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