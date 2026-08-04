Депутат Ильтяков назвал женщин неполноценными
Депутат Государственной думы от Курганской области Александр Ильтяков в эфире ток-шоу «Чего ждем?» на канале «Область 45» высказался о женщинах, обратившись к библейскому сюжету о сотворении человека, сообщает Газета.Ru.
Парламентарий заявил, что женщина, по его мнению, не может считаться полноценным человеком. Свои рассуждения он связал с историей о том, что женщина была создана из ребра мужчины.
Ильтяков пояснил, что в его трактовке первым человеком на земле был мужчина, а женщина появилась уже после него. Из этого депутат сделал вывод о природе женского тела.
При этом парламентарий добавил, что мужчину без женщины также нельзя назвать полноценным. По его словам, мужчина не способен существовать без супруги и в таком случае находится в зависимом положении.
Ранее Ильтяков уже высказывался на тему семьи и рождения детей. В 2024 году он критиковал практику прерывания беременности и говорил о необходимости с ранних лет прививать россиянам духовные ценности.
Тогда депутат призывал женщин рожать, пока у них есть такая возможность. Женщин, решившихся на аборт, он называл резкими словами и заявлял, что подобные решения не должны относиться к их компетенции.
Рекомендуем также:
- Подлый человек рядом: 3 признака, которые выдают его без слов
- UnionPay уже не гарантия: чем платить за границей в 2026 году
- Кондиционер пахнет сыростью: как почистить его без мастера
- Маринованный чеснок на зиму: хрустит и исчезает со стола первым
- Торт без духовки и сгущёнки: нежный «Муравейник» за 15 минут
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец