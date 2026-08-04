Не у нас

Депутат Гаврилов сообщил, как провести учет домашних птиц владельцам ЛПХ

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Подписаться на Дзен.канал

Владельцам личных подсобных хозяйств, где содержится более десяти голов сельскохозяйственной птицы, необходимо завершить учет до 1 сентября 2026 года. Для хозяйств с десятью и менее птицами срок перенесен на 1 сентября 2029 года, сообщил председатель комитета Государственной думы по вопросам собственности Сергей Гаврилов в комментарии «Российской газете».

Учет предполагает внесение информации о птице, ее владельце и месте содержания в государственную ветеринарную систему. При этом каждую курицу, утку или индейку отдельно кольцевать либо чипировать не нужно.

Для владельцев личных хозяйств предусмотрен групповой учет. Разные виды птицы оформляются отдельными группами, а на внешней стене курятника размещается табличка с присвоенным идентификатором.

Изготовление и установку такой таблички оплачивает владелец хозяйства. Само внесение сведений в систему проводится бесплатно.

Начать оформление следует через районную государственную ветеринарную станцию или станцию по борьбе с болезнями животных. Полностью провести процедуру через «Госуслуги» самостоятельно нельзя, поскольку заявление принимает уполномоченный ветеринарный специалист.

После маркирования сведения нужно передать специалисту в течение пяти рабочих дней. Запись в системе должна появиться не позднее десяти рабочих дней.

Гаврилов посоветовал владельцам хозяйств, где содержится одиннадцать и более птиц, начать оформление до конца августа. Это позволит избежать спешки перед окончанием установленного срока.

После внесения данных собственнику необходимо сообщать ветеринарной службе о заметном изменении поголовья, смене владельца или изменении места содержания птицы.

Рекомендуем также:

  1. Подлый человек рядом: 3 признака, которые выдают его без слов
  2. UnionPay уже не гарантия: чем платить за границей в 2026 году
  3. Кондиционер пахнет сыростью: как почистить его без мастера
  4. Маринованный чеснок на зиму: хрустит и исчезает со стола первым
  5. Торт без духовки и сгущёнки: нежный «Муравейник» за 15 минут

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Фото на могильном кресте: богослов раскрыл, чем это грозит душам усопших

Интересное в Казани

день назад

Выше только звёзды: рассказываем, где в Казани взрослые забывают о возрасте и становятся супергероями

дезинфекция барьер от тараканов в квартире. отзывы.

Не у нас

21 час назад

Туристы ищут способы уехать с Куршской косы из-за дефицита автобусов

Технологии

16 часов назад

Клавиатура MacBook Pro провалилась в корпус из-за жары

обучение word в Санкт-Петербурге

Новости России

день назад

Подлый человек рядом: 3 признака, которые выдают его без слов

Технологии

день назад

Редактор How-To Geek советует не покупать смартфон в 2026 году

Технологии

день назад

Ценные данные на смартфоне могут пропасть, предупредили журналисты

Технологии

19 часов назад

Qwen3.8-Max от Alibaba стала доступна всем, веса откроют на следующей неделе
Гороскопы
8 минут назад

В Набережных Челнах женщина лишилась 50 тысяч рублей при покупке целебных трав

Жительница Набережных Челнов лишилась 50 тысяч ...

Новости России

18 минут назад

Эвакуация авто изменится: водителям хотят дать 15 минут

Интересное в Казани

5 часов назад

«Выбрали проект, нашли подрядчика и думали, что главное сделано»: рассказываем, о чём молчат строители в Казани

Новости Казани

59 минут назад

Метрополитен начал мстить: казанских велосипедистов лишили главного бонуса

Не у нас

час назад

Учёные предложили вдвое снизить население Земли — до 4 млрд человек
Тысячи казанцев на 36 часов останутся без воды
Гороскопы
час назад

Тысячи казанцев на 36 часов останутся без воды

Не у нас

час назад

Прошло исследование: кухонная губка оказалась очагом бактерий

Не у нас

час назад

Один авокадо в день может снизить риск болезней сердца – прошло исследование

Не у нас

час назад

Пользователи сети нашли на фото с Марса загадочного человека
«Я думал, у меня сердечный приступ»: истории ус...
Интересное в Казани
4 дня назад

«Я думал, у меня сердечный приступ»: истории успешных казанцев, которые столкнулись с панической атакой