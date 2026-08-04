Депутат Гаврилов сообщил, как провести учет домашних птиц владельцам ЛПХ
Владельцам личных подсобных хозяйств, где содержится более десяти голов сельскохозяйственной птицы, необходимо завершить учет до 1 сентября 2026 года. Для хозяйств с десятью и менее птицами срок перенесен на 1 сентября 2029 года, сообщил председатель комитета Государственной думы по вопросам собственности Сергей Гаврилов в комментарии «Российской газете».
Учет предполагает внесение информации о птице, ее владельце и месте содержания в государственную ветеринарную систему. При этом каждую курицу, утку или индейку отдельно кольцевать либо чипировать не нужно.
Для владельцев личных хозяйств предусмотрен групповой учет. Разные виды птицы оформляются отдельными группами, а на внешней стене курятника размещается табличка с присвоенным идентификатором.
Изготовление и установку такой таблички оплачивает владелец хозяйства. Само внесение сведений в систему проводится бесплатно.
Начать оформление следует через районную государственную ветеринарную станцию или станцию по борьбе с болезнями животных. Полностью провести процедуру через «Госуслуги» самостоятельно нельзя, поскольку заявление принимает уполномоченный ветеринарный специалист.
После маркирования сведения нужно передать специалисту в течение пяти рабочих дней. Запись в системе должна появиться не позднее десяти рабочих дней.
Гаврилов посоветовал владельцам хозяйств, где содержится одиннадцать и более птиц, начать оформление до конца августа. Это позволит избежать спешки перед окончанием установленного срока.
После внесения данных собственнику необходимо сообщать ветеринарной службе о заметном изменении поголовья, смене владельца или изменении места содержания птицы.
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