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ЦРПТ приостановил продажу 70 тыс. бутылок из Армении

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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В России приостановили реализацию более семидесяти тысяч бутылок питьевой воды и газированных напитков из Армении. Ограничение введено системой маркировки «Честный знак» по распоряжению Роспотребнадзора, сообщают «Ведомости».

По данным Центра развития перспективных технологий, который является оператором системы «Честный знак», решение принято для предотвращения возможного вреда жизни и здоровью граждан. Основанием стали выявленные нарушения обязательных требований к продукции.

Блокировка затронула отдельные партии минеральной питьевой лечебно-столовой воды «БЖНИ», природной питьевой воды «Просто Азбука», в том числе детской, а также безалкогольного газированного напитка «Мохито» под маркой DARBAS.

Минеральная вода «БЖНИ» производится армянским заводом минеральных вод RRR. Воду «Просто Азбука» выпускает компания «ВАТЕРЛОК», а напиток «Мохито» — компания «Арсен ев Нерсес».

В ЦРПТ подчеркнули, что ограничение касается только конкретных партий, выпущенных в определенные даты. Остальная продукция этих производителей под блокировку не попала.

Сейчас продажа указанных Роспотребнадзором партий запрещена как в розничных магазинах, так и в торговле через сеть до завершения всех необходимых проверок.

Заместитель генерального директора ЦРПТ Реваз Юсупов отметил, что система маркировки связана с кассовым оборудованием по всей стране и позволяет оперативно ограничивать реализацию товаров с нарушениями.

По его словам, с начала 2026 года «Честный знак» предотвратил продажу сорока восьми миллионов бутылок питьевой воды с нарушениями сроков годности и обязательных требований.

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