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На трассе Казань — Оренбург движение сузят до одной полосы

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
В ночь с 4 на 5 августа на трассе Казань — Орен...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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В ночь с 4 на 5 августа на 244-м километре трассы Казань — Оренбург введут временное ограничение. Из-за ремонта железнодорожного переезда движение на этом участке пойдёт по одной полосе. Ограничение начнёт действовать в 22:00 4 августа и закончится в 06:00 5 августа.

Переезд находится на перегоне Кульшарипово — Альметьевская, 74 км, пк 5. Это то самое место, где дорога пересекает железную дорогу. Водителям придётся на время забыть о привычной двухполосной езде. В ночные часы трафик обычно небольшой, но всё равно возможны задержки.

Водителей просят заранее учитывать временные ограничения при планировании маршрута. Если вы собираетесь ехать по этой трассе ночью, лучше заложить лишние полчаса на дорогу.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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