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Для всех, кто прямо сейчас хранит дома купюры 5 000 рублей - важные изменение в январе

В начале января 2025 года жители России начали ...

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В начале января 2025 года жители России начали получать новые пятитысячные купюры, которые со временем заменят банкноты образца 1997 года, посвящённые Хабаровску. Первые обновлённые банкноты увидели свет в Москве, Челябинске, а также городах Алтайского и Пермского краёв. Однако вскоре они появятся во всех регионах страны.

Центральный банк России представил новый дизайн ещё 16 октября 2024 года. Главным изменением стало посвящение купюры Уральскому федеральному округу. Этот регион с богатой историей и уникальным географическим положением впервые оказался в центре внимания на денежных знаках.

Новый дизайн: встреча двух континентов

На лицевой стороне купюры изображена знаменитая стела "Европа — Азия", установленная на границе двух континентов в Свердловской области. Этот символ подчёркивает уникальное положение Урала, где Восток встречается с Западом.

Оборотная сторона представляет два значимых объекта региона:

  • Памятник "Сказ об Урале" в Челябинске, отражающий культурное наследие региона.
  • Стела "66-я параллель" в Салехарде, символизирующая масштабы и протяжённость Уральского федерального округа.

Защита нового уровня

Обновлённые банкноты получили значительно усиленную защиту от подделок. Ключевой элемент – QR-код, который позволяет проверить подлинность купюры, перейдя на официальный сайт Банка России.

Дополнительно банкноты оснащены:

  • Модернизированными водяными знаками.
  • Усложнёнными цветовыми переходами.
  • Новыми элементами защиты, подробно описанными на сайте Банка России.

Постепенная замена

Старые банкноты образца 1997 года останутся в обращении на переходный период, обеспечивая плавную замену. Таким образом, новый дизайн не только отражает богатство и уникальность Урала, но и становится частью современного подхода к безопасности и информированию населения.

Обновлённые пятитысячные купюры – это больше, чем деньги. Это символ технологического прогресса и уважения к региональному разнообразию России.

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