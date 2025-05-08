Для буйного цветения герани — обязательно: 1/2 стакана в горшок — и шапки пышнее кудрей Пушкина
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Весной герань требует особого ухода. Биолог Ирина Сушилова рассказала, какое удобрение использовать в мае, чтобы растение радовало пышной зеленью и обильным цветением.
Весна — ключевое время для ухода за геранью. Именно сейчас растение набирает силу и формирует цветочные бутоны. От правильной подкормки зависит, насколько долго и пышно герань будет цвести.
Нитрофоска — лучшее решение для мая
По словам биолога Ирины Сушиловой, в мае лучше всего подойдёт нитрофоска — минеральное удобрение комплексного действия. Оно содержит азот, фосфор и калий, необходимые для:
- роста зелёной массы,
- укрепления корневой системы,
- стимуляции цветения.
«Это удобрение универсально, но особенно хорошо работает на герани в весенний период», — поясняет специалист.
Как правильно приготовить и применять раствор
Чтобы подкормка принесла пользу, важно соблюдать пропорции и технику полива:
- Разведите ½ чайной ложки нитрофоски в 1 литре воды.
- Хорошо перемешайте раствор.
- Перед внесением удобрения полейте герань простой водой — это защитит корни.
- Под каждое растение вносите по ½ стакана раствора строго под корень.
Избегайте попадания на листья и стебель — возможно химическое ожоговое повреждение.
Зачем нужна предварительная влага?
Полив обычной водой перед удобрением делает почву мягче и влажнее. В таких условиях питательные вещества быстрее усваиваются, а корневая система получает максимум пользы без риска ожога.
Если вы хотите, чтобы ваша герань зацвела как никогда красиво — не пропустите майскую подкормку. Простое удобрение даст впечатляющий результат.
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