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Для буйного цветения герани — обязательно: 1/2 стакана в горшок — и шапки пышнее кудрей Пушкина

Весной герань требует особого ухода. Биолог Ири...

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Весной герань требует особого ухода. Биолог Ирина Сушилова рассказала, какое удобрение использовать в мае, чтобы растение радовало пышной зеленью и обильным цветением.

Весна — ключевое время для ухода за геранью. Именно сейчас растение набирает силу и формирует цветочные бутоны. От правильной подкормки зависит, насколько долго и пышно герань будет цвести.

Нитрофоска — лучшее решение для мая

По словам биолога Ирины Сушиловой, в мае лучше всего подойдёт нитрофоска — минеральное удобрение комплексного действия. Оно содержит азот, фосфор и калий, необходимые для:

  • роста зелёной массы,
  • укрепления корневой системы,
  • стимуляции цветения.

«Это удобрение универсально, но особенно хорошо работает на герани в весенний период», — поясняет специалист.

Как правильно приготовить и применять раствор

Чтобы подкормка принесла пользу, важно соблюдать пропорции и технику полива:

  1. Разведите ½ чайной ложки нитрофоски в 1 литре воды.
  2. Хорошо перемешайте раствор.
  3. Перед внесением удобрения полейте герань простой водой — это защитит корни.
  4. Под каждое растение вносите по ½ стакана раствора строго под корень.

Избегайте попадания на листья и стебель — возможно химическое ожоговое повреждение.

Зачем нужна предварительная влага?

Полив обычной водой перед удобрением делает почву мягче и влажнее. В таких условиях питательные вещества быстрее усваиваются, а корневая система получает максимум пользы без риска ожога.

Если вы хотите, чтобы ваша герань зацвела как никогда красиво — не пропустите майскую подкормку. Простое удобрение даст впечатляющий результат.

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