Девальвация и инфляция набирают обороты в 2025: россиянам рекомендуют начинать спасать свои сбережения - советы экспертов

В 2025 году финансовые эксперты России предлагают новые подходы к сохранению и приумножению сбережений на фоне непредсказуемой экономической обстановки.

Сложившаяся ситуация с высокими процентными ставками по вкладам и рисками девальвации рубля ставит перед инвесторами задачу поиска наиболее эффективных финансовых инструментов.

Привлекательность депозитов и облигаций

На текущий момент, доходность вкладов в российских банках может достигать 22% годовых, что значительно превышает уровень инфляции. Однако эксперты предупреждают, что такие ставки могут не продлиться долго, и рекомендуют обращать внимание на более долгосрочные инвестиционные инструменты.

Рублевые облигации как долгосрочный выбор

Софья Донец, главный экономист компании Т-Инвестиции, считает 2025 год переломным для рублевых облигаций. Она предлагает рассматривать покупку среднесрочных бумаг, которые позволяют фиксировать высокую доходность на несколько лет, что может оказаться особенно ценным в условиях возможного снижения ставок в будущем.

Альтернативы для краткосрочных инвестиций

Флоатеры и фонды денежного рынка предлагают возможности для краткосрочных инвестиций, где доходность привязана к ключевой ставке Банка России. Эти инструменты могут быть интересны для тех, кто ищет временное, но выгодное вложение средств.

Акции как возможность для отважных

Олег Шибанов, профессор Российской экономической школы, подчеркивает, что несмотря на текущую волатильность, российский акционерный рынок предлагает большой потенциал для роста. Он советует рассмотреть покупку акций крупных экспортеров, которые могут защитить от рисков девальвации рубля.

Инвестиции с низким риском

Для консервативных инвесторов, боящихся рисков, предлагаются замещающие облигации и инвестиции в золото, хотя последнее, по мнению экспертов, имеет свои подводные камни из-за высокой волатильности.

2025 год обещает быть ключевым для российского финансового рынка с множеством возможностей и вызовов. Инвесторам предлагается не только использовать традиционные инструменты, но и присматриваться к новым возможностям, способным обеспечить стабильность и высокую доходность в меняющейся экономической среде, сообщает tinkoff.ru.