iPhone 17 Pro в России подешевел до 87 тысяч рублей

Флагманский смартфон Apple iPhone 17 Pro, выпущенный осенью 2025 года, стал доступнее на российском рынке. Сейчас его можно купить в розничных магазинах и на маркетплейсах за 87–88 тысяч рублей, тогда как весной цена составляла 95–90 тысяч рублей. В некоторых мелких торговых точках аппарат продаётся и за 80 тысяч рублей, однако издание Hi-Tech Mail.ru предупреждает о рисках покупки у недобросовестных продавцов.

Модель оснащена 6,3-дюймовым дисплеем LTPO Super Retina XDR OLED с частотой обновления 120 Гц, процессором A19 Pro, 12 ГБ оперативной памяти и тройной камерой с объективами по 48 Мп каждый. Ёмкость аккумулятора достигает 5000 мА·ч, корпус выполнен из алюминия с системой охлаждения.

Журналисты портала считают, что покупка iPhone 17 Pro сейчас может быть выгоднее ожидания iPhone 18 Pro, который, по их мнению, получит лишь обновлённую основную камеру и немного уменьшенный вырез Dynamic Island. Они также отмечают, что из-за кризиса памяти стоимость смартфонов Apple может ощутимо вырасти.

Ранее, в начале июля, сообщалось о снижении цены на iPhone 17e до 50 тысяч рублей — на старте продаж компромиссная модель стоила 65 тысяч рублей.