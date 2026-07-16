Новости Татарстана

Выезд на встречку стал главной причиной смертельных ДТП в Татарстане

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
За полгода в Татарстане из-за выезда на встречк...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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За полгода в Татарстане из-за выезда на встречную полосу произошло 98 аварий. В них погибли 49 человек, 156 получили ранения. Это самые тяжелые ДТП в республике, заявил начальник Госавтоинспекции Рустем Гарипов. Всего с января по июль случилось полторы тысячи аварий. Погиб 161 человек, пострадали 1867. Цифры ниже прошлогодних, но трагедии не становятся менее страшными. 4 июня в Сармановском районе в лобовом столкновении погибли водитель и два пассажира, среди них — 8-летний ребенок. За пять лет на дорогах Татарстана погибло 69 детей. Больше всего летом. Об этом пишет издание «Вечерняя Казань».

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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