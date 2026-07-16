Выезд на встречку стал главной причиной смертельных ДТП в Татарстане

За полгода в Татарстане из-за выезда на встречную полосу произошло 98 аварий. В них погибли 49 человек, 156 получили ранения. Это самые тяжелые ДТП в республике, заявил начальник Госавтоинспекции Рустем Гарипов. Всего с января по июль случилось полторы тысячи аварий. Погиб 161 человек, пострадали 1867. Цифры ниже прошлогодних, но трагедии не становятся менее страшными. 4 июня в Сармановском районе в лобовом столкновении погибли водитель и два пассажира, среди них — 8-летний ребенок. За пять лет на дорогах Татарстана погибло 69 детей. Больше всего летом. Об этом пишет издание «Вечерняя Казань».