Выезд на встречку стал главной причиной смертельных ДТП в Татарстане
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За полгода в Татарстане из-за выезда на встречную полосу произошло 98 аварий. В них погибли 49 человек, 156 получили ранения. Это самые тяжелые ДТП в республике, заявил начальник Госавтоинспекции Рустем Гарипов. Всего с января по июль случилось полторы тысячи аварий. Погиб 161 человек, пострадали 1867. Цифры ниже прошлогодних, но трагедии не становятся менее страшными. 4 июня в Сармановском районе в лобовом столкновении погибли водитель и два пассажира, среди них — 8-летний ребенок. За пять лет на дорогах Татарстана погибло 69 детей. Больше всего летом. Об этом пишет издание «Вечерняя Казань».
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