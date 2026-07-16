Технологии

ИИ-инструмент Grok загружал в облако все файлы пользователей

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Инструмент Grok Build от компании SpaceXAI, предназначенный для программистов, тайно загружал в облачное хранилище Google Cloud целые папки с кодом пользователей. Об этом сообщили исследователи из Cereblab.

Выяснилось, что Grok упаковывал и отправлял на серверы всё содержимое репозиториев, включая файлы, которые ему запрещали открывать, и даже удалённые секретные данные.

После публикации исследования SpaceXAI отключила автоматическую загрузку. Илон Маск пообещал, что все ранее отправленные данные будут полностью удалены.

Независимый специалист по кибербезопасности назвал объём сохраняемых данных «чрезмерным».

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