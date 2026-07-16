Наука

Школьница с 300 баллами на ЕГЭ выбрала КФУ для поступления

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Выпускница IT-лицея КФУ Лейсан Шакирова, набрав...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Выпускница СУНЦ IT-лицея КФУ Лейсан Шакирова, набравшая 300 баллов по трем предметам ЕГЭ, решила остаться в Татарстане. Девушка выбрала для учебы Казанский федеральный университет, сообщили в пресс-службе вуза.

Ректор Ленар Сафин лично поздравил абитуриентку. На встрече Лейсан призналась: решающими стали любовь к родной республике и мощная химическая школа КФУ, известная далеко за пределами России.

«Я давно увлекаюсь химией, участвовала в олимпиадах и следила за исследованиями ученых КФУ. Когда перешла из обычной школы в лицей, поняла, насколько это сложно – учиться по высшему стандарту, по максимальному количеству профильных уроков, вдали от семьи. Однако в системе Казанского федерального работают выдающиеся специалисты, которые постоянно на связи с нами, имеются оснащенные современные лаборатории, специализированные программы. Тогда я осознала, что именно тут смогу получить лучшее образование и реализовать себя в науке», – объяснила абитуриентка.

Ленар Сафин подчеркнул, что университет целенаправленно вкладывается в поиск и сопровождение талантливых школьников. КФУ проводит огромную работу с одаренными детьми: организует профильные олимпиады, научные смены, сотрудничает со школами. Все это – осознанная ставка на качество образования, отметил ректор.

Директор Химического института им. А.М. Бутлерова Марат Зиганшин рассказал, что у казанских школьников есть большие возможности для углубленного изучения химии. Учащиеся 8–11 классов посещают кружок олимпиадной подготовки, где наставниками выступают студенты и преподаватели института. Занятия проходят несколько раз в неделю и чередуются с интенсивами. Наиболее успешные осваивают программу современного химического практикума на базе института.

В завершение встречи ректор подарил будущей студентке брендированную продукцию КФУ и назначил ей индивидуальную стипендию в размере 30 тыс. рублей. Такую стипендию может получить каждый студент КФУ, набравший 300 баллов по результатам ЕГЭ.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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