Школьница с 300 баллами на ЕГЭ выбрала КФУ для поступления
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Выпускница СУНЦ IT-лицея КФУ Лейсан Шакирова, набравшая 300 баллов по трем предметам ЕГЭ, решила остаться в Татарстане. Девушка выбрала для учебы Казанский федеральный университет, сообщили в пресс-службе вуза.
Ректор Ленар Сафин лично поздравил абитуриентку. На встрече Лейсан призналась: решающими стали любовь к родной республике и мощная химическая школа КФУ, известная далеко за пределами России.
«Я давно увлекаюсь химией, участвовала в олимпиадах и следила за исследованиями ученых КФУ. Когда перешла из обычной школы в лицей, поняла, насколько это сложно – учиться по высшему стандарту, по максимальному количеству профильных уроков, вдали от семьи. Однако в системе Казанского федерального работают выдающиеся специалисты, которые постоянно на связи с нами, имеются оснащенные современные лаборатории, специализированные программы. Тогда я осознала, что именно тут смогу получить лучшее образование и реализовать себя в науке», – объяснила абитуриентка.
Ленар Сафин подчеркнул, что университет целенаправленно вкладывается в поиск и сопровождение талантливых школьников. КФУ проводит огромную работу с одаренными детьми: организует профильные олимпиады, научные смены, сотрудничает со школами. Все это – осознанная ставка на качество образования, отметил ректор.
Директор Химического института им. А.М. Бутлерова Марат Зиганшин рассказал, что у казанских школьников есть большие возможности для углубленного изучения химии. Учащиеся 8–11 классов посещают кружок олимпиадной подготовки, где наставниками выступают студенты и преподаватели института. Занятия проходят несколько раз в неделю и чередуются с интенсивами. Наиболее успешные осваивают программу современного химического практикума на базе института.
В завершение встречи ректор подарил будущей студентке брендированную продукцию КФУ и назначил ей индивидуальную стипендию в размере 30 тыс. рублей. Такую стипендию может получить каждый студент КФУ, набравший 300 баллов по результатам ЕГЭ.
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