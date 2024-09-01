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«Дата точная, СВО кончится»: шаман-мистик и астролог определили, когда ждать конца конфликта

Специалисты по шаманизму и предсказаниям - Горд...

35sokolskij.gosuslugi.ru

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Специалисты по шаманизму и предсказаниям - Гордиенко и Волос - предрекли будущее России. Они, благодаря эзотерике, смогли выдвинуть уникальное решение для существующих кризисов.

Гордиенко предсказывает, что Россия скоро избежит масштабных военных действий, но столкнется с угрозами террористических актов. Она утверждает, что специальная военная операция в Украине закончится к концу 2024 года, с первыми заметными положительными сдвигами, начинающимися уже в октябре. Кроме того, Гордиенко считает, что поддержка США Украине военной помощью окажет влияние на скорое заключение мирных договоренностей.

Волос поделилась, что СВО на Украине подойдет к концу уже в ближайшее время - осенью 2024 года. Будет объявлено мирное разрешение ситуации на тех условиях, что Россия выделяет как выгодные для себя. Помимо того, по мнению шамана, помочь предотвратить неприятные ситуации смогут люди с особыми способностями.

Оба эксперта акцентируют на необходимости искать пути к мирному разрешению ситуации, предлагая различные методы для снижения напряженности в регионе. Их предсказания и анализ предоставляют ценные идеи для дальнейшего обсуждения возможных сценариев развития событий.

Эти прогнозы стимулируют более глубокий разговор о будущем восточноевропейского региона и демонстрируют разнообразие подходов к мирному урегулированию. Они призваны поднять важные вопросы о стратегиях, которые могут способствовать стабилизации и миру в условиях постоянных изменений.

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