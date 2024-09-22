Новости России
· 16+ · Полина Модестова

Что обжаривается первым — лук или морковь? Не забывайте простое правило приготовления вкусной зажарки

В кулинарии мелочей не бывает, особенно когда р...

yaplakal.com

Подписаться в Telegram

В кулинарии мелочей не бывает, особенно когда речь идет о создании идеального вкуса для первых и вторых блюд. Зажарка — это фундамент многих рецептов, и правильный порядок приготовления овощей может кардинально изменить вкус блюда.

Как же правильно обжаривать овощи?

Лук прежде моркови — это золотое правило, которое помогает достичь наилучшего результата. Начинать следует с лука, поскольку его обжаривание до прозрачного состояния занимает больше времени, чем приготовление моркови. Лук нужно обжаривать на среднем огне до мягкости и золотистого цвета, что обычно занимает около 5-7 минут. Это позволяет луку выделить достаточно сладости, делая вкус блюда богаче и насыщеннее.

После того как лук достигнет нужной степени готовности, пора добавлять морковь. Морковь обжаривается быстрее, и добавление её после лука позволяет сохранить её яркий вкус и текстуру, не пережаривая. Обжаривание моркови занимает примерно 3-4 минуты до мягкости.

Почему так важен порядок?

Соблюдение этого порядка важно не только для вкуса, но и для текстуры блюда. Лук, обжаренный первым, создает сладкую, карамельную основу, которая усиливает вкус моркови и других добавляемых ингредиентов. Если поменять местами, морковь может стать слишком мягкой и потерять свою текстуру, а лук — не раскроется по вкусу так, как должен.

Это простое правило позволяет каждому домашнему повару достигнуть профессиональных результатов в приготовлении блюд. Помните о нём, когда в следующий раз будете готовить что-то, требующее зажарки. Ваши блюда обязательно получатся ароматнее и вкуснее!

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Гид по скидкам Казани

13 часов назад

Есть кашу на завтрак - недостаточно: эксперты из Казани показали, что на самом деле нужно для здорового образа жизни

Гид по скидкам Казани

14 часов назад

Скидки до 50%: казанцы отдают стоматологам на лечение зубов миллионы каждый месяц, но этого можно избежать

сколько после травли тараканов уборка

Новости Татарстана

день назад

Капитальный ремонт в домах Татарстана закончен на 94%

Новости Татарстана

2 дня назад

Азиз Замалиев открыл в Татарстане общественную приемную

татуаж головы в Москве

Новости Казани

12 часов назад

Погибшим на Волге оказался управляющий делами Минземимущества РТ

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане продолжает дорожать бензин

Новости Татарстана

12 часов назад

В Татарстане собрали 3,5 тонны зерна

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане почти 50 тысяч сельских пенсионеров доставили в больницы

Новости Татарстана

день назад

В Песчаных Ковалях подросток разбился на квадроцикле

Лонгриды
2 дня назад

Проблемы казанского общежития: тараканы, пьяницы и бездействие УК

Жители дома по адресу Гарифьянова 42 буквально ...

Новости Татарстана

3 часа назад

«Ак Барс» одержал победу со счетом 5:2 в домашнем матче с Сочи

Гид по скидкам Казани

14 часов назад

Скидки до 50%: казанцы отдают стоматологам на лечение зубов миллионы каждый месяц, но этого можно избежать

Новости Казани

3 часа назад

В Казани выделили 11 миллионов на озеленение города елями

Новости Казани

3 часа назад

Бастрыкину доложили о нехватке транспорта в поселке Константиновка
Татарстанцы собрали 831 килограмм мусора на Все...
Новости Казани
день назад

Татарстанцы собрали 831 килограмм мусора на Всероссийском субботнике

Новости Казани

8 часов назад

Студентов КГЭУ выселяют вслед за другими казанскими общежитиями

Новости Татарстана

9 часов назад

Мошенники придумали новый способ, как обмануть татарстанцев

Новости Казани

9 часов назад

Казань не вошла в топ городов с самым чистым воздухом

Цифровая революция в стоматологии: как технолог...
Интересное в Казани
5 дней назад

Цифровая революция в стоматологии: как технологии меняют подход к установке коронок
В Песчаных Ковалях подросток разбился на квадро...
Новости Татарстана
день назад

В Песчаных Ковалях подросток разбился на квадроцикле