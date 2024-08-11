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Что нельзя запекать в фольге — топ 5 продуктов-исключений. Запомните их

Использование алюминиевой фольги в кулинарии — ...

za-edoy.ru

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Использование алюминиевой фольги в кулинарии — обычное дело для многих. Она помогает сохранять влагу и аромат приготавливаемых блюд. Тем не менее, специалисты из издания Daily Meal предостерегают от использования фольги при приготовлении некоторых продуктов, так как это может неожиданно изменить их вкусовые качества.

На первом месте в списке продуктов, которые лучше не запекать в фольге, находится картофель. Во время запекания в фольге из-за высокого содержания влаги в картофеле может происходить конденсация, что приводит к тому, что корнеплод становится сырым или чересчур мягким.

Также категорично не рекомендуется использовать фольгу при запекании цитрусовых и помидоров. Кислоты, содержащиеся в этих продуктах, могут вступать в реакцию с алюминием, что приводит к разрушению фольги и может придать блюдам нежелательный металлический привкус.

Капуста — еще один продукт, который лучше готовить без фольги. Она может изменить свой цвет и получить металлический привкус при контакте с алюминием.

Ещё один важный момент касается специй. Приправы, такие как паприка, чили и кумин, лучше не использовать в сочетании с фольгой. Эти специи могут реагировать с алюминием, изменяя вкусовые качества приготовленного блюда.

Таким образом, хотя фольга и является полезным инструментом на кухне, важно знать, когда и как её лучше применять, чтобы избежать нежелательных изменений в ваших кулинарных шедеврах.

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