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Будет запрещено с 1 апреля: в ГИБДД назвали категории россиян, которые не смогут получить водительские права

Будет запрещено с 1 апреля: в ГИБДД назвали категории россиян, которые не смогут получить водительские права

gb5kirov.ru

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Согласно нововведениям, вступающим в силу в апреле текущего года, российские граждане столкнутся с изменениями в процессе получения водительских прав.

ГИБДД объявила о введении полного запрета на выдачу водительских удостоверений для определенных категорий граждан. Эти изменения будут касаться тех, кто ранее был лишен права управления автомобилем, а также тех, кто не вернул права после истечения срока лишения.

Согласно новым нормам, запрет также распространится на тех, кто был наказан за вождение в состоянии алкогольного опьянения, а также на тех, кто отказался от прохождения процедуры освидетельствования, даже если они были трезвыми. Кроме того, в черный список попадут те, кто был лишен права заниматься деятельностью, связанной с вождением.

С 1 апреля указанные категории граждан лишаются возможности сдавать экзамены в ГИБДД, что означает полное отсутствие перспектив на получение водительских прав в будущем. Новые меры предприняты для повышения ответственности водителей и обеспечения безопасности дорожного движения.

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