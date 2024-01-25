Будет запрещено с 1 апреля: в ГИБДД назвали категории россиян, которые не смогут получить водительские права

Согласно нововведениям, вступающим в силу в апреле текущего года, российские граждане столкнутся с изменениями в процессе получения водительских прав.

ГИБДД объявила о введении полного запрета на выдачу водительских удостоверений для определенных категорий граждан. Эти изменения будут касаться тех, кто ранее был лишен права управления автомобилем, а также тех, кто не вернул права после истечения срока лишения.

Согласно новым нормам, запрет также распространится на тех, кто был наказан за вождение в состоянии алкогольного опьянения, а также на тех, кто отказался от прохождения процедуры освидетельствования, даже если они были трезвыми. Кроме того, в черный список попадут те, кто был лишен права заниматься деятельностью, связанной с вождением.

С 1 апреля указанные категории граждан лишаются возможности сдавать экзамены в ГИБДД, что означает полное отсутствие перспектив на получение водительских прав в будущем. Новые меры предприняты для повышения ответственности водителей и обеспечения безопасности дорожного движения.