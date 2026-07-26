Бесплатная парковка для новых отечественных авто: что известно о льготе

Идея бесплатной парковки для покупателей российских машин звучит как заметный бонус на фоне дорожающих автомобилей и городских расходов. Но водителям важно не перепутать инициативу с уже действующим правилом: льгота пока не введена, а проходит согласование.

Минпромторг России поддержал предложение предоставить владельцам новых отечественных легковых автомобилей право бесплатно пользоваться платными городскими парковками в течение одного года с даты постановки машины на учет. Об этом сообщили РИА Новости и агентство Прайм, ссылаясь на ответ ведомства на депутатское обращение.

Бесплатная парковка для российских авто: что предложили

Суть инициативы проста: человек покупает новый автомобиль российского производства, ставит его на учет и получает право год не платить за городские платные парковки.

Льгота должна действовать 12 месяцев с момента регистрации транспортного средства. После окончания этого срока владелец будет оплачивать парковку по обычным правилам конкретного города.

«Минпромторг поддержал идею дать право владельцам новых отечественных машин на бесплатное пользование платными городскими парковками на один год со дня регистрации авто», говорится в сообщении агентства Прайм.

Пока речь идет именно о предложении, а не о принятом законе. Окончательное решение должны принять после межведомственной проработки.

Какие машины могут попасть под льготу

В Минпромторге заявили о готовности подготовить конкретный перечень моделей, которые смогут участвовать в программе. Этот список планируется утвердить отдельным документом, если инициатива пройдет согласования.

Ключевой критерий — автомобиль должен быть новым и относиться к отечественным легковым машинам. Но пока неизвестно, какие именно бренды и модели включат в перечень.

Для покупателей это важный нюанс. Сам факт сборки автомобиля в России еще не означает автоматического попадания под будущую льготу. Итоговый список может учитывать уровень локализации, производителя, категорию машины и другие параметры.

Почему инициативу еще не приняли

Минпромторг направил обращения для проработки предложения в Минфин, Минцифры, Минтранс и МВД. Каждое ведомство должно оценить свою часть вопроса.

Минфин будет смотреть на возможные бюджетные последствия. Минцифры — на техническую реализацию в цифровых сервисах. МВД — на связь льготы с регистрационными данными автомобиля. Минтранс — на влияние такой меры на транспортную систему городов.

Именно на этом этапе могут появиться ограничения, уточнения или условия, которых пока нет в публичном описании инициативы.

Какие риски видит Минтранс

По данным агентства Прайм, Минтранс уже указал на возможные отрицательные последствия. Среди них — заполнение парковочных мест рядом с объектами с высоким пассажиропотоком, риск «блуждающего трафика» и выпадение доходов владельцев платных парковок.

Это важное замечание для крупных городов. Платная парковка используется не только как источник дохода, но и как инструмент регулирования движения: она помогает ограничивать длительную стоянку в перегруженных местах.

Если часть водителей получит право парковаться бесплатно, они могут чаще занимать самые востребованные места. Это особенно чувствительно для центров городов, вокзалов, больниц, деловых районов и торговых зон.

«Инициатива может иметь ряд отрицательных последствий: заполнение парковочных мест рядом с объектами с высоким пассажиропотоком, риск “блуждающего трафика”, а также выпадение доходов владельцев платной парковки», отмечается в позиции Минтранса, которую приводит Прайм.

Как льготу могут реализовать технически

Если предложение одобрят, льготу придется встроить в городские парковочные системы. Вероятнее всего, право на бесплатную парковку будет привязано к государственному номеру автомобиля и дате его постановки на учет.

Городские сервисы должны будут понимать, что конкретная машина находится в льготном периоде. Для этого потребуется обмен данными между регистрационными системами, парковочными операторами и, возможно, федеральными реестрами.

Пока неизвестно, будет ли льгота работать автоматически или владельцу придется подавать заявление через портал госуслуг, городское приложение или парковочный сервис.

Что это даст покупателям новых машин

Для автомобилиста год бесплатной парковки может стать заметной экономией, особенно в городах с высокой стоимостью стоянки. Для тех, кто регулярно ездит в центр, пользуется платными зонами у работы или часто оставляет машину возле социальных объектов, сумма за 12 месяцев может быть ощутимой.

Инициатива также может стать дополнительным стимулом для покупки отечественного автомобиля. По замыслу авторов, бонус должен поддержать спрос на российские машины и сделать их привлекательнее на фоне конкурентов.

Но эффект будет зависеть от того, где именно действует платная парковка. В небольших городах, где таких зон мало или они отсутствуют, льгота почти не повлияет на решение покупателя.

Что важно знать водителям уже сейчас

Пока автовладельцам не нужно подавать заявления или менять поведение при оплате парковки. Льгота не действует, а значит, штрафы за неоплаченную парковку сохраняются по обычным правилам.

Тем, кто планирует купить новый российский автомобиль, стоит следить за итоговым списком моделей и датой вступления нормы в силу, если ее примут. Покупать машину только из-за ожидаемой льготы сейчас рискованно: параметры программы еще могут измениться.

Также пока неясно, будет ли право распространяться на все платные городские парковки или только на муниципальные зоны. Коммерческие парковки у торговых центров, аэропортов, вокзалов и бизнес-центров могут работать по отдельным правилам.

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