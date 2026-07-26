Nvidia и Microsoft призвали не ограничивать открытые ИИ-модели

Группа технологических компаний во главе с Nvidia и Microsoft обратилась к Конгрессу США с просьбой не вводить преждевременные ограничения на открытые модели искусственного интеллекта. Как сообщает Ferra, компании опасаются, что ранние запреты снизят конкуренцию и замедлят развитие отрасли.

Глава Nvidia Дженсен Хуанг заявил, что ранние ограничения для открытых ИИ-моделей могут подорвать конкуренцию и затормозить прогресс. По мнению компаний, открытые решения позволяют исследователям и разработчикам изучать работу моделей, находить уязвимости и улучшать системы.

Дискуссия об открытом и закрытом ИИ обострилась после появления новых моделей от китайских разработчиков, а также инцидента с использованием модели OpenAI для кибератаки. Некоторые американские политики предлагают ввести дополнительные меры контроля, включая механизм отключения ИИ-систем.

Авторы обращения считают, что риски, связанные с безопасностью и возможным злоупотреблением технологиями, следует решать точечными юридическими и коммерческими мерами, а не общими запретами.