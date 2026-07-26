Жилые комплексы: Новости

Права дольщиков в Татарстане зарегистрировали на 22,3 тыс. объектов

Служба новостей Автор статьи
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С начала 2025 года и по 1 июля 2026 года в Татарстане зарегистрировали права участников долевого строительства на 22 285 объектов недвижимости. Такие данные представил республиканский Росреестр.

Больше всего объектов — 9 119 — оформили за первые полгода 2026-го. А застройщикам за этот же период выдали документы на 9 422 объекта.

С 1 марта 2025 года заработал закон, который обязал застройщиков самим подавать документы на регистрацию прав от имени дольщиков — без нотариальной доверенности. Раньше этим занимались сами собственники, а теперь всё берет на себя строительная компания. Как рассказала замруководителя Росреестра Татарстана Лилия Бурганова, процедура уже отлажена, а цифровизация сделала её эффективной.

Директор по девелопменту «Грани» Ольга Волчкова отметила, что нововведение удобно для людей: застройщик сам передаёт выписки из Росреестра собственникам квартир и машино-мест. Дольщикам не нужно тратить время и оформлять электронную подпись.

На регистрацию у застройщика есть 30 рабочих дней с момента передачи объекта. Документы подают в электронном виде, а готовые выписки передают собственникам.

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