Новости Казани

В станице Казанской отметили 330-летие российского флота

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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26 июля у мемориала в станице Казанской прошёл торжественный митинг в честь 330-летия российского флота. Собрались ветераны-моряки, представители районной администрации и местные жители. Председатель Совета ветеранов военных моряков В. Бакач поблагодарил служивших на подводных лодках, надводных кораблях и в морской пехоте. Замглавы района В. Фомичев и председатель райсовета ветеранов Г. Абакумов также поздравили участников. Нескольким ветеранам вручили памятные знаки «За службу в ВМФ». Почтили минутой молчания погибших моряков и возложили цветы к мемориалу. Затем артисты местного ДК дали концерт. Завершился праздник автопробегом — машины с военно-морской символикой проехали по улицам станицы. Участники также посетили богослужение в Свято-Никольском храме хутора Тубянский. Далеко от моря, но традиции флота в станице Казанской живут.

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