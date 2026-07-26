В Казани после 11 лет реставрации открыли храм Николы Тульского

Тысячи верующих прошли крестным ходом в Казани по случаю обретения Казанской иконы Божией Матери. Главным событием стало освящение восстановленного храма Николы Тульского в Богородицком монастыре. Этот храм имеет уникальную историю: именно здесь в конце XVI века нашли святой лик. Позже в советское время в здании размещалась табачная фабрика, а к 2000-м от него остались только стены.

Реконструкция длилась 11 лет. Сегодня храм предстал в своем величии: новый иконостас, позолота, 88 свечей в канделябре. Чин освящения провел Патриарх Кирилл вместе с Рустамом Миннихановым. После литургии патриарх отметил, что Татарстан — пример межконфессионального мира.

Верующие, несмотря на жару, выстояли службу. Для тех, кто не поместился в храме, организовали трансляцию. После богослужения на площади прошла благотворительная ярмарка «Дни белого цветка» — средства направят нуждающимся семьям.