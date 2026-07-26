Мошенники выдают себя за сотрудников салонов красоты — новая схема обмана
Зампред комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш (ЛДПР) предупредил о новой мошеннической схеме, нацеленной на клиентов салонов красоты. Злоумышленники, выдавая себя за владельцев или менеджеров, предлагают бесплатные процедуры, а затем направляют жертву на поддельный сайт.
Сайт внешне копирует настоящий ресурс салона, включая логотип. После перехода по ссылке и получения персонального промокода жертву просят установить «официальное приложение», которое на деле оказывается вредоносным. Оно предоставляет мошенникам удаленный доступ к устройству, позволяя перехватывать банковские данные и сообщения.
Парламентарий советует проверять предложения о бесплатных услугах через официальные каналы, не переходить по сомнительным ссылкам, не скачивать приложения из ненадежных источников и не вводить личные данные на неизвестных сайтах. Он также призвал скептически относиться к подаркам от незнакомцев в интернете.
Панеш отметил, что схема универсальна и работает на разных устройствах. Ранее подобные случаи фиксировались на заправках, где мошенники предлагали бензин без очереди.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец