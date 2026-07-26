Мошенники выдают себя за сотрудников салонов красоты — новая схема обмана

Зампред комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш (ЛДПР) предупредил о новой мошеннической схеме, нацеленной на клиентов салонов красоты. Злоумышленники, выдавая себя за владельцев или менеджеров, предлагают бесплатные процедуры, а затем направляют жертву на поддельный сайт.

Сайт внешне копирует настоящий ресурс салона, включая логотип. После перехода по ссылке и получения персонального промокода жертву просят установить «официальное приложение», которое на деле оказывается вредоносным. Оно предоставляет мошенникам удаленный доступ к устройству, позволяя перехватывать банковские данные и сообщения.

Парламентарий советует проверять предложения о бесплатных услугах через официальные каналы, не переходить по сомнительным ссылкам, не скачивать приложения из ненадежных источников и не вводить личные данные на неизвестных сайтах. Он также призвал скептически относиться к подаркам от незнакомцев в интернете.

Панеш отметил, что схема универсальна и работает на разных устройствах. Ранее подобные случаи фиксировались на заправках, где мошенники предлагали бензин без очереди.