Capcom раскрыла причину обилия ремейков Resident Evil

Capcom объяснила, почему в последние годы выходит так много ремейков Resident Evil. По словам компании, студия давно хотела создать новую часть, но не могла собрать подходящую команду.

Крупные франшизы издателя, такие как Resident Evil и Monster Hunter, требуют всё больше человеческих ресурсов и времени на производство. Из-за этого разработчики предпочитают перевыпускать старые игры.

Ремейки стали компромиссным решением, позволяющим поддерживать интерес к серии, не отвлекая силы от основных проектов.