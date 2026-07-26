Технологии

Capcom раскрыла причину обилия ремейков Resident Evil

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Capcom объяснила, что ремейки Resident Evil вых...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Capcom объяснила, почему в последние годы выходит так много ремейков Resident Evil. По словам компании, студия давно хотела создать новую часть, но не могла собрать подходящую команду.

Крупные франшизы издателя, такие как Resident Evil и Monster Hunter, требуют всё больше человеческих ресурсов и времени на производство. Из-за этого разработчики предпочитают перевыпускать старые игры.

Ремейки стали компромиссным решением, позволяющим поддерживать интерес к серии, не отвлекая силы от основных проектов.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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