Закон о банкротстве: крупные компании смогут договориться с кредиторами до суда

Президент подписал закон, который вводит механизм досудебной санации для крупных компаний с долгами. Теперь они могут заключить соглашение с кредиторами и избежать полноценного банкротства, сохранив производство и рабочие места.

Комплексное соглашение о санации рассчитано на компании с активами свыше 1 млрд рублей. Оно утверждается судом и может распространяться даже на кредиторов, которые не участвовали в переговорах, если большинство независимых кредиторов поддержало восстановление бизнеса.

Если договориться не удалось, закон вводит судебную реструктуризацию долгов сроком до четырех лет с возможностью продления. Также появляется институт антикризисного управляющего, который анализирует финансовое состояние должника и контролирует платежи.

Отдельно прописаны правила торгов и ответственность кредиторов за убытки при голосовании за продолжение деятельности. Закон вступит в силу через год после официального опубликования, сообщил председатель комитета Госдумы Сергей Гаврилов.