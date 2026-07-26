Технологии

Индия потребовала от GitHub заблокировать мессенджер Bitchat

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Подписаться на Дзен.канал

Власти Индии направили платформе GitHub требование ограничить доступ к децентрализованному мессенджеру Bitchat. Причиной стало использование этого сервиса участниками массовых протестов в Дели, сообщает The Times of India.

Согласно документу Индийского центра координации борьбы с киберпреступностью (I4C), GitHub должна в течение трех часов заблокировать три репозитория, связанных с Bitchat. В I4C пояснили, что архитектура мессенджера существенно затрудняет идентификацию пользователей и работу правоохранительных органов.

По версии индийского правительства, протестующие применяли mesh-сети для координации действий в условиях ограниченного доступа к интернету. Такие технологии могут использоваться не только для связи, но и для распространения дезинформации и организации акций, считают в I4C.

Bitchat был запущен в 2025 году как офлайн-мессенджер, не требующий подключения к интернету, регистрации, номера телефона или электронной почты. Разработчики позиционируют его как средство связи для чрезвычайных ситуаций, таких как стихийные бедствия и отключения связи. В мае в Роскомнадзоре заявили, что доступ к GitHub в России не ограничивается.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Новости России

день назад

Разовая выплата 3000 рублей пенсионерам: правда о новом начислении

Новости России

22 часа назад

Подселение в квартиру с 1 августа: юристы объяснили, кого это коснется

укусы постельных

Технологии

день назад

AMD анонсировала серверные процессоры EPYC Zen 6 с 256 ядрами

Интересное в Казани

3 дня назад

Зубы стираются, а вы не знаете: стоматолог из Казани объяснила, как распознать бруксизм до сколов и трещин

ремонт микроволновой печи samsung в Екатеринбурге

Кулинария

день назад

Творожное печенье без духовки: мягкий десерт готовится на сковороде

Технологии

20 часов назад

Спутник «Лобачевский» показал более чёткие снимки полей

Новости России

день назад

Wildberries и Ozon обновляют сервисы: покупателей предупредили о нюансах

Технологии

23 часа назад

Gemini Live добрался до старых колонок Google Home Mini и Nest Hub
Экономика
минуту назад

Спрос на ремонт реноваторов в Татарстане взлетел на 75%

В Татарстане спрос на ремонт реноваторов вырос ...

Новости России

2 часа назад

Ставки уже не те: что банки скрывают за доходностью до 17%

Жилые комплексы: Новости

3 часа назад

Права дольщиков в Татарстане зарегистрировали на 22,3 тыс. объектов

Новости России

4 часа назад

Заброшенную дачу можно оформить на себя: юрист назвала условия

Новости Татарстана

4 часа назад

Минниханов: культура татар и казахов имеет общие корни
В Татарстане в понедельник ожидается до +36 гра...
Новости Татарстана
2 часа назад

В Татарстане в понедельник ожидается до +36 градусов и грозы

Технологии

5 часов назад

Microsoft усилит защиту Windows от пиратских активаторов через TPM

Новости Татарстана

5 часов назад

В СНТ «Весна-2» в Татарстане пенсионер отравился продуктами горения при пожаре

Технологии

6 часов назад

Климатические камеры для испытаний электроники запустили в Ростехе
«Ещё одна ставка всё исправит»: рассказываем, к...
Интересное в Казани
6 дней назад

«Ещё одна ставка всё исправит»: рассказываем, как зависимость от онлайн-казино разрушила жизнь казанца