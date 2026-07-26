Индия потребовала от GitHub заблокировать мессенджер Bitchat

Власти Индии направили платформе GitHub требование ограничить доступ к децентрализованному мессенджеру Bitchat. Причиной стало использование этого сервиса участниками массовых протестов в Дели, сообщает The Times of India.

Согласно документу Индийского центра координации борьбы с киберпреступностью (I4C), GitHub должна в течение трех часов заблокировать три репозитория, связанных с Bitchat. В I4C пояснили, что архитектура мессенджера существенно затрудняет идентификацию пользователей и работу правоохранительных органов.

По версии индийского правительства, протестующие применяли mesh-сети для координации действий в условиях ограниченного доступа к интернету. Такие технологии могут использоваться не только для связи, но и для распространения дезинформации и организации акций, считают в I4C.

Bitchat был запущен в 2025 году как офлайн-мессенджер, не требующий подключения к интернету, регистрации, номера телефона или электронной почты. Разработчики позиционируют его как средство связи для чрезвычайных ситуаций, таких как стихийные бедствия и отключения связи. В мае в Роскомнадзоре заявили, что доступ к GitHub в России не ограничивается.