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«Является его неотъемлемым правом»: в Госдуме прокомментировали заявление генерал-лейтенанта Гурулева об уничтожении 20% россиян

«Является его неотъемлемым правом»: в Госдуме прокомментировали заявление генерал-лейтенанта Гурулева об уничтожении 20% россиян

ZabNews

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Депутат Государственной думы Федерального собрания РФ Валентина Терешкова высказалась по поводу резкого заявления российского военачальника Андрея Гурулева, где он выразил мнение о том, что граждан, не поддерживающих президента Владимира Путина надо уничтожать, сообщила Национальная служба новостей.

Согласно заявлению Терешковой, вышеназванное выражение Гурулева является фигурой речи, с помощью которой он высказал личное мнение. Также Глава этической комиссии Госдумы считает, что депутаты имеют полное право озвучивать свою позицию по отношению к вопросам общественной, политической, социальной и экономической жизни нашего государства, и фраза Андрея Гурулева не является оскорблением: она лишь прояснила мысли выступающего.

Напомним, что ранее депутат Госдумы Андрей Гурулев в эфире Владимира Соловьева на телеканале «Россия 1» заявил, что граждане России, которые не доверяют и не поддерживают Владимира Путина, должны быть «уничтожены», так как в трудные времена они отвернулись от своей страны.

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