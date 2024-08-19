«А где Этери Георгиевна?» Трусова так и не дождалась главной гостьи на своей свадьбе

Недавнее бракосочетание известных фигуристов Александры Трусовой и Макара Игнатова стало значимым событием, привлекшим внимание не только поклонников фигурного катания, но и широкой общественности. Подготовка к свадьбе длилась всего два месяца, но масштаб и роскошь торжества поразили всех гостей.

Тайна выездной регистрации

Молодожены выбрали для выездной регистрации живописную подмосковную усадьбу «Золотой лев», о чем стало известно благодаря продюсеру Яне Рудковской, которая помогала организовывать свадьбу. Роскошное место выбора Трусовой стало одной из изюминок свадебного дня.

Эмоциональные моменты и гостевые сюрпризы

Свадьба была наполнена яркими эмоциями, особенно когда Трусова появилась в шикарном свадебном платье с пятью метрами фаты, символизирующими пять четверных прыжков. Рудковская подчеркнула этот момент в своих социальных сетях. Сыновья Рудковской и Евгения Плющенко — Александр и Арсений — активно участвовали в церемонии, помогая невесте нести фату.

Самым обсуждаемым моментом стало появление на торжестве Анны Щербаковой, несмотря на слухи о натянутых отношениях с Трусовой после Олимпийских игр в Пекине. Это появление стало доказательством того, что спортсменки смогли сохранить дружеские отношения вне спортивной арены.

Отсутствие Этери Тутберидзе

Многие ожидали увидеть на свадьбе и Этери Тутберидзе, тренера Трусовой, однако её присутствие так и не подтвердилось. Вместо этого, гости видели другого представителя тренерского штаба — Сергея Дудакова, что также стало большим сюрпризом для всех.

Волшебный первый танец и букет невесты

Первый танец молодых был исполнен с особой нежностью и артистизмом, подчеркивая их профессионализм и глубокую привязанность друг к другу. Момент, когда Трусова бросила свой букет, который поймала молодая фигуристка Софья Самоделкина, добавил изюминку вечера, показывая теплые отношения внутри фигурного сообщества.

Завершение великолепного вечера

Свадьба завершилась великолепным банкетом и танцами под любимые мелодии фигуристов. Гости и молодожены отметили этот день как одно из самых красивых и трогательных событий года, оставив незабываемые впечатления у всех присутствующих, передает news.sportbox.ru.