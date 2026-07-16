Пассажиропоток Казань-Ижевск вырос до 587 тысяч

За первые полгода 2026 года поездами между Казанью и Ижевском воспользовались 587 тысяч человек — это на 5% больше, чем год назад. Такие данные опубликовала пресс-служба Горьковской железной дороги.

Маршрут обслуживают современные шестивагонные электропоезда ЭП3Д. Время в пути — около 5,5 часов. Из Казани составы отправляются в 05:19 и 16:54, прибывают в 11:56 и 23:34. Из Ижевска — в 07:14 и 17:54, прибытие в 11:52 и 22:20 по местному времени.

В вагонах есть удобные кресла, розетки для зарядки, багажные полки и места для велосипедов. Работают системы климат-контроля с обеззараживанием воздуха. Для выхода на низкие платформы предусмотрены выдвижные ступеньки на подножках.