Новости Татарстана

Пассажиропоток Казань-Ижевск вырос до 587 тысяч

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Пассажиропоток на маршруте Казань-Ижевск за пер...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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За первые полгода 2026 года поездами между Казанью и Ижевском воспользовались 587 тысяч человек — это на 5% больше, чем год назад. Такие данные опубликовала пресс-служба Горьковской железной дороги.

Маршрут обслуживают современные шестивагонные электропоезда ЭП3Д. Время в пути — около 5,5 часов. Из Казани составы отправляются в 05:19 и 16:54, прибывают в 11:56 и 23:34. Из Ижевска — в 07:14 и 17:54, прибытие в 11:52 и 22:20 по местному времени.

В вагонах есть удобные кресла, розетки для зарядки, багажные полки и места для велосипедов. Работают системы климат-контроля с обеззараживанием воздуха. Для выхода на низкие платформы предусмотрены выдвижные ступеньки на подножках.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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