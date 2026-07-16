Археологи нашли игровые доски эпохи Хань с утраченными правилами

В окрестностях китайского города Сиань археологи обнаружили две доски для древней настольной игры «Любо» в гробницах эпохи династии Хань. Находка была сделана на территории кампуса Шэньсийского педагогического университета во время раскопок перед строительством общежития. Всего исследователи изучили 25 гробниц и две зольные ямы, извлекли около 130 предметов, включая керамику и изделия из бронзы и железа.

Особый интерес представляют игровые доски из разных погребений. «Любо» (в переводе «шесть палочек») была популярна в эпоху Западной Хань среди знати и простых жителей. До наших дней сохранились доски и отдельные элементы, но точные правила игры были утрачены после династии Тан, поэтому «Любо» остается загадкой для историков.

Еще одной находкой стало захоронение периода Шестнадцати царств. Хотя гробницу разграбили в древности, внутри сохранилось около 60 предметов погребального инвентаря. Особое внимание привлекли керамические фигурки лошадей с детально выполненными седлами, упряжью и расписными украшениями. Они дали новые сведения о конском снаряжении, использовавшемся более полутора тысяч лет назад.