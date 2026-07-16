Технологии

В МГУ разработали ИИ для анализа КТ без размеченных данных

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Ученые Центра искусственного интеллекта МГУ имени М. В. Ломоносова создали метод автоматического анализа компьютерной томографии, который выявляет патологии без использования заранее размеченных снимков. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Система под названием Screener основана на поиске аномалий: она находит участки, статистически отличающиеся от нормальных тканей. Для обучения модели использовали более 30 тысяч неразмеченных КТ-исследований, что позволило отказаться от подготовки наборов данных с размеченными заболеваниями.

Разработку проверили на четырех крупных медицинских наборах данных с признаками рака легких, пневмонии, опухолей печени и почек. По данным университета, метод показал более высокую точность по сравнению с существующими решениями для сегментации аномалий на КТ.

В МГУ считают, что технология может применяться для предварительного анализа медицинских изображений и создания более универсальных систем ИИ для диагностики.

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