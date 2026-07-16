В МГУ разработали ИИ для анализа КТ без размеченных данных
Ученые Центра искусственного интеллекта МГУ имени М. В. Ломоносова создали метод автоматического анализа компьютерной томографии, который выявляет патологии без использования заранее размеченных снимков. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.
Система под названием Screener основана на поиске аномалий: она находит участки, статистически отличающиеся от нормальных тканей. Для обучения модели использовали более 30 тысяч неразмеченных КТ-исследований, что позволило отказаться от подготовки наборов данных с размеченными заболеваниями.
Разработку проверили на четырех крупных медицинских наборах данных с признаками рака легких, пневмонии, опухолей печени и почек. По данным университета, метод показал более высокую точность по сравнению с существующими решениями для сегментации аномалий на КТ.
В МГУ считают, что технология может применяться для предварительного анализа медицинских изображений и создания более универсальных систем ИИ для диагностики.
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