Госдума разъяснила правила лечения по ОМС в частных клиниках

Полис обязательного медицинского страхования позволяет получать бесплатную помощь не только в государственных учреждениях, но и в некоторых частных клиниках. Узнать перечень доступных услуг можно через территориальный фонд ОМС, страховую компанию или само медучреждение, пишет Гарант.

По ОМС пациенты могут обращаться в частные стоматологии, диагностические центры и многопрофильные клиники, если эти организации участвуют в соответствующей программе. При этом конкретные виды помощи лучше заранее уточнять по телефону выбранного учреждения, поскольку они зависят от территориальной программы.

Частные клиники обязаны бесплатно оказывать экстренную медицинскую помощь даже при отсутствии полиса или паспорта. Это требование закреплено в части 2 статьи 11 Федерального закона № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

Речь идет о состояниях, которые угрожают жизни пациента. К ним относятся острые заболевания, обострения хронических болезней, отравления, переломы и кровотечения.

Если человек обращается за консультацией без направления, клиника может предложить платный прием. Однако пациент вправе отказаться от платных услуг.

В случае навязывания оплаты и утверждений, что лечение не может быть бесплатным, гражданам советуют обращаться в страховую медицинскую организацию, выдавшую полис, или направлять жалобу главному врачу.

Право на бесплатную медицинскую помощь в рамках базовой и территориальной программ ОМС гарантирует Федеральный закон № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании». Среди его основных принципов — государственные гарантии исполнения обязательств и создание условий для доступной и качественной медпомощи.