Не у нас

Госдума разъяснила правила лечения по ОМС в частных клиниках

Анастасия Шарова Автор статьи
Подписаться на Дзен.канал

Полис обязательного медицинского страхования позволяет получать бесплатную помощь не только в государственных учреждениях, но и в некоторых частных клиниках. Узнать перечень доступных услуг можно через территориальный фонд ОМС, страховую компанию или само медучреждение, пишет Гарант.

По ОМС пациенты могут обращаться в частные стоматологии, диагностические центры и многопрофильные клиники, если эти организации участвуют в соответствующей программе. При этом конкретные виды помощи лучше заранее уточнять по телефону выбранного учреждения, поскольку они зависят от территориальной программы.

Частные клиники обязаны бесплатно оказывать экстренную медицинскую помощь даже при отсутствии полиса или паспорта. Это требование закреплено в части 2 статьи 11 Федерального закона № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

Речь идет о состояниях, которые угрожают жизни пациента. К ним относятся острые заболевания, обострения хронических болезней, отравления, переломы и кровотечения.

Если человек обращается за консультацией без направления, клиника может предложить платный прием. Однако пациент вправе отказаться от платных услуг.

В случае навязывания оплаты и утверждений, что лечение не может быть бесплатным, гражданам советуют обращаться в страховую медицинскую организацию, выдавшую полис, или направлять жалобу главному врачу.

Право на бесплатную медицинскую помощь в рамках базовой и территориальной программ ОМС гарантирует Федеральный закон № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании». Среди его основных принципов — государственные гарантии исполнения обязательств и создание условий для доступной и качественной медпомощи.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Технологии

21 час назад

В Steam началась бесплатная раздача игры

Технологии

день назад

Почему в современных смартфонах несъемные аккумуляторы

тараканы особенности

Гороскопы

день назад

Деньги, траты и важное решение: астролог предупредила один знак зодиака о сложном периоде

Интересное в Казани

3 дня назад

Почему последствия родов могут проявиться спустя годы: гинеколог из Казани рассказала, на что обратить внимание после 40

лазерная резка плитки в Екатеринбурге

Новости России

день назад

Синоптики пересмотрели прогноз на конец лета: август и сентябрь принесут неожиданные изменения

Новости России

6 часов назад

Осень готовит невиданный сюрприз: синоптики рассказали, какой она может стать впервые за 250 лет

Гороскопы

16 часов назад

Верность не их сильная сторона: астролог раскрыл знаки Зодиака, которым приписывают тягу к изменам

Технологии

8 часов назад

Spotify добавил ИИ-поиск музыки для подписчиков Premium
Экономика
28 минут назад

Доходы Татарстана вырастут на 37 млрд

Правительство Татарстана внесло в Госсовет зако...

Польза

17 минут назад

Запах из мусорного ведра исчезнет даже в жару: 2 ложки этого средства решают проблему надолго

Технологии

2 часа назад

ИИ-инструмент Grok загружал в облако все файлы пользователей

Технологии

3 часа назад

iPhone 17 Pro в России подешевел до 87 тысяч рублей

Новости России

4 часа назад

Деньги начнут приходить по новым правилам: кого ждёт рост накопительной пенсии с августа
«Антиплагиат» выявил ИИ в трети студенческих работ
Технологии
58 минут назад

«Антиплагиат» выявил ИИ в трети студенческих работ

Технологии

4 часа назад

Пользователи GPT-5.6 Sol сообщили о самовольном удалении файлов

Новости Татарстана

4 часа назад

ЦИК Татарстана запускает подомовой обход с 20 августа

Новости Татарстана

5 часов назад

В Татарстане с начала года произошло 1,5 тыс. ДТП
Пассажиропоток Казань-Ижевск вырос до 587 тысяч
Новости Татарстана
2 часа назад

Пассажиропоток Казань-Ижевск вырос до 587 тысяч