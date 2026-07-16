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Черные обои и ночной режим продлевают работу смартфона

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Установка черных обоев и ночного режима на смар...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Установка черных обоев и использование ночного режима могут увеличить время автономной работы смартфона с OLED-экраном. Об этом сообщает издание CNet.

OLED-дисплеи потребляют в среднем на 30 процентов меньше энергии, чем IPS-панели. При отображении черного цвета на OLED-экране пиксели не получают электричество, что дополнительно экономит заряд. Согласно исследованию, опубликованному в журнале IEEE, при показе черного цвета пиксели потребляют менее 250 милливатт, тогда как при белом — 1250 милливатт.

Авторы рекомендуют настроить автоматическое включение ночного режима, который окрашивает элементы интерфейса в черные и серые тона. Этот режим доступен в настройках дисплея на устройствах с iOS и Android.

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