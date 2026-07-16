Власти Великобритании национализировали British Steel
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Правительство Великобритании взяло под контроль сталелитейную компанию British Steel. Об этом сообщила пресс-служба предприятия 16 июля. Решение принято, чтобы сохранить производство стали внутри страны — завод в Сканторпе выпускает 95% рельсов для британских железных дорог.
Компания перешла под внешнее управление весной 2025 года из-за угрозы закрытия. Бизнес оказался нерентабельным, и государство взяло на себя все расходы: от закупки материалов до зарплат рабочим. Ранее, с 2020 года, British Steel принадлежала китайской Jingye.
Власти рассчитывают нарастить выплавку стали на 50%. Для этого планируют привлечь около 2,5 млрд фунтов (более 261 млрд рублей). Осенью независимый оценщик назовет сумму компенсации бывшим владельцам.
«Сталь играет жизненно важную роль в экономике Великобритании, поддерживая крупные строительные проекты, транспортные сети, энергетическую инфраструктуру, оборону и реализацию современной промышленной стратегии», — отметили в компании.
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