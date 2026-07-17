Жилые комплексы: Новости

Бывшую базу «Водоканала» в Казани продают за полмиллиарда

Служба новостей Автор статьи
Казань продает бывшую базу «Водоканала» на Одно...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Казань выставила на торги бывший имущественный комплекс «Водоканала» на Односторонке Гривки, 48. Стартовая цена — 446,3 млн рублей, но эксперты уверены: в ходе борьбы девелоперов она может перевалить за миллиард.

Когда-то здесь располагалось МУП «Управление по эксплуатации гидротехнических сооружений», но сейчас база пустует. В 2026 году «Водоканал» вернул комплекс в муниципальную казну, а склады опустели — материалы перевезли на другие объекты. Сами здания в аварийном состоянии, их снесут. Главная ценность лота — земля: больше 1,5 гектара в активно застраивающемся районе на правобережье Казанки.

Участок с кадастровым номером 16:50:000000:40848 и девять построек — административный корпус, склад, бытовой корпус, котельная-склад, столовая-склад и другие — уходят с молотка. Цена за сотку получается около 2,8 млн рублей. Для сравнения: соседние участки под жилье уходили за 3,6 млн за сотку (группа ПИК у зоопарка) или 2,7 млн (ФСК на Чуйкова).

Эксперты сходятся: стартовая цена занижена. Гендиректор «РеАгентства» Юрий Чикиров оценивает потенциал участка в 40–50 тысяч квадратных метров жилья. При текущих ценах на квадратный метр (45–70 тысяч рублей) стоимость сделки может превысить 1 млрд. Руководитель АН «Квартет» Рустем Сафин добавляет: на такой площади реально разместить 4–6 высотных домов, и лот будет интересен любому девелоперу.

Местные игроки уже присматриваются. Говорят, что участком интересуется СМУ-88 — компания уже строит жилой комплекс рядом на Шоссейной. В самой компании подтвердили интерес. Торги пройдут 18 сентября на площадке Агентства по госзаказу РТ, заявки принимают до 8 сентября.

Кстати, это не единственный объект в плане приватизации на 2026–2028 годы. Город также выставил на продажу тепловой пункт на Лаврентьева, 16а за 10,6 млн и двухэтажный дом 1912 года на Патриса Лумумбы, 30 за 39,4 млн. Последний хотели снести, потом решили восстановить, но статус памятника он так и не получил.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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