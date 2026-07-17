Крупный японский производитель продуктов остановил отгрузку из-за вируса-вымогателя

Крупнейший в Японии производитель замороженных продуктов Nichirei подвергся кибератаке с использованием вируса-вымогателя. Системный сбой произошел 13 июля и полностью заблокировал прием и отгрузку продукции со складов компании.

По данным агентства Киодо, атака была целенаправленной и нацелена на вымогательство средств. Сбой затронул целый ряд партнеров Nichirei — от супермаркетов до ресторанов быстрого питания. Среди пострадавших сети KFC и Kura, а также производитель кондитерских изделий Glico, который хранил на складах компании до 20% своего мороженого.

Компания уже начала восстановление инфраструктуры и рассчитывает полностью вернуть все мощности в течение следующей недели.