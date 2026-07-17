Экономика

ЦБ зарегистрировал допэмиссию ВТБ на 547,5 млрд рублей

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
ЦБ зарегистрировал допэмиссию ВТБ на 547,5 млрд...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Банк России зарегистрировал дополнительный выпуск обыкновенных акций ВТБ. Регулятор присвоил выпуску номер 10401000B. В рамках открытой подписки банк планирует разместить до 6,29 млрд акций — это почти 49% от общего количества обыкновенных акций. Цена размещения зафиксирована на уровне 87 рублей за бумагу. Исходя из этого, максимальный объем допэмиссии оценивается в 547,5 млрд рублей, но лимит могут выбрать не полностью. Ранее менеджмент банка указывал, что в ходе SPO планируется привлечь 300–400 млрд рублей, а само размещение может состояться в августе. Полученные средства направят на финансирование сделки по созданию стратегического партнерства с группой Wildberries Russ. В рамках соглашения, объявленного в мае, ВТБ приобретает 5-процентную долю в дочернем банке РВБ с возможностью дальнейшего увеличения доли.

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