В Татарстане с 4 по 6 августа потеплеет до +26 градусов

Жителей РТ уже с воскресенья ждёт потепление. Об этом рассказали в Гидрометцентре региона.

Метеорологи сообщили, что в период с 4 по 6 августа днем прогнозируется от +21 до +26 градусов.

В выходные будет +24.

При этом, до вторника в Республике Татарстане ожидаются ливни с грозами.

Ранее мы писали о том, что жителей дома в региональной столице затопило после ремонта крыши. Вода быстро оказалась на верхних этажах, а после растеклась по всему дому. Жители переживают за свою жизнь, потому что вода может спровоцировать короткие замыкания.

Кроме того, мы говорили, что в Казани столкнулись 3 грузовика: водителя увезли без сознания. Автовладельца, который оказался зажат в грузовом автомобиле на Мамадышском тракте, вытащили спасатели. Уточняется, что сотрудники Госавтоинспекции оставили фуры стоять на месте аварии.