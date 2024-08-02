Жителей дома в Казани затопило после ремонта крыши

В Казани после ремонта крыши жители дома на ул. Курчатова оказались затоплены. 30 июля 2024 года, убрали часть кровли 9-этажного строения, из-за чего ливневая вода оказалась в квартирах. Оказалось, что специалисты не обратили внимание на погоду.

Вода быстро оказалась на верхних этажах, а после растеклась по всему дому. У людей отклеивались обои и сыпался потолок. Об этом сообщила одна из местных жительниц.

Жители переживают за свою жизнь, потому что вода может спровоцировать короткие замыкания. Утром у одной женщины даже загорелись обои.

В течение 2 дней, пока была дождливая погода УК и власти не действовали, пишет Татарстан 24.

Ранее мы писали о том, что в Казани в пожаре на Аделя Кутуя спасены 7 человек. К несчастью, после тушения пламени в подвале было обнаружено тело одного мужчины.

Кроме того, мы говорили, что в Казани 16-летний подросток избил 13-летнего парня за просьбу не грубить. После нападения потерпевший 5 дней лежал в больнице.