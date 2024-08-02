Новости Татарстана
· 16+ · Екатерина Елисеева

Жителей дома в Казани затопило после ремонта крыши

В течение 2 дней, пока была дождливая погода УК...

Татарстан 24

Подписаться в Telegram

В Казани после ремонта крыши жители дома на ул. Курчатова оказались затоплены. 30 июля 2024 года, убрали часть кровли 9-этажного строения, из-за чего ливневая вода оказалась в квартирах. Оказалось, что специалисты не обратили внимание на погоду.

Вода быстро оказалась на верхних этажах, а после растеклась по всему дому. У людей отклеивались обои и сыпался потолок. Об этом сообщила одна из местных жительниц.

Жители переживают за свою жизнь, потому что вода может спровоцировать короткие замыкания. Утром у одной женщины даже загорелись обои.

В течение 2 дней, пока была дождливая погода УК и власти не действовали, пишет Татарстан 24.

Ранее мы писали о том, что в Казани в пожаре на Аделя Кутуя спасены 7 человек. К несчастью, после тушения пламени в подвале было обнаружено тело одного мужчины.

Кроме того, мы говорили, что в Казани 16-летний подросток избил 13-летнего парня за просьбу не грубить. После нападения потерпевший 5 дней лежал в больнице.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Лазерное преображение: откройте мир ярких красо...
Интересное в Казани
20 часов назад

Лазерное преображение: откройте мир ярких красок с коррекцией зрения

Новости Казани

день назад

Утром 31 июля Казань снова ушла под воду

Интересное в Казани

14 часов назад

Школьник из Казани открыл этап Чемпионата России по гонкам на выносливость вместе с чемпионом мира

плесень удаление в москва

Новости Татарстана

день назад

В Казани 29-летний водитель из-за дрифта лишился Mercedes-Benz

Новости Татарстана

день назад

2 сотрудника аэропорта Бегишево пострадали от смерча 30 июля

обучение компьютерной грамотности пенсионеров в Нижнем Новгороде

Лонгриды

14 часов назад

Сальмонелла за пределами кафе: кто виноват в ситуации с «Васильком»?

Новости Казани

день назад

Девушка из Казани была в поезде рейса "Казань – Адлер" с 5-летнем сыном

Новости Татарстана

день назад

Школьник из Иннополиса смахнул хлыстом ласточку и 2 птенцов

Новости Казани

день назад

В 2 мужчин в селе Столбище ударила молния
Новости Казани
20 часов назад

Казань на 4 месте среди городов РФ по уровню зарплат у менеджеров по закупкам

Вместе с Казанью в рейтинге находятся Краснодар...

Новости Казани

11 минут назад

В Казани появился сквер в честь умершего депутата Хайруллина

Интересное в Казани

день назад

Строительный бизнес: 5 шагов к успеху

Новости Казани

час назад

В Казани в пожаре на Аделя Кутуя погиб мужчина, 7 спасены

Новости Казани

18 часов назад

В Казани 16-летний подросток избил 13-летнего парня за просьбу не грубить
Инфекционист Никифоров оценил вероятность смерт...
Новости Татарстана
16 часов назад

Инфекционист Никифоров оценил вероятность смерти от лихорадки Западного Нила

Новости Татарстана

18 часов назад

В Татарстане 1 августа видели смерч

Новости Татарстана

22 часа назад

В РТ выплаты контрактникам достигли уже 1,7 млн рублей

Новости Казани

22 часа назад

В Казани автомобиль перекрыл движение трамваев №5, 5а, 6, 7
Дачный сезон близко: вот что поможет казанцам в...
Гид по скидкам Казани
5 дней назад

Дачный сезон близко: вот что поможет казанцам в 2024 году
Татарстанцы 6 августа смогут бесплатно посетить...
Новости Казани
19 часов назад

Татарстанцы 6 августа смогут бесплатно посетить Нацмузей РТ и его филиалы