В Казани столкнулись 3 грузовика: водителя увезли без сознания

Вчера, 1 августа 2024 года, 3 грузовика столкнулись в Татарстане.

Автовладельца, который оказался зажат в грузовом автомобиле на Мамадышском тракте, вытащили спасатели.

По предварительным данным, у потерпевшего перелом ноги, его без сознания увезли в медицинское учреждение.

Уточняется, что сотрудники Госавтоинспекции оставили фуры стоять на месте аварии. Водитель, за рулем автомобиля "Лада", травмировался, его госпитализировали. Известно, что он врезался в большегруз, пишет Mash Iptash.

Ранее мы писали о том, что в дорожном происшествии Республики Татарстан на федеральной трассе М5 «Урал» погибли 3 человека. Все случилось на 1268 километре дороги.

Кроме того, мы говорили, что в Казани в пожаре на Аделя Кутуя погиб мужчина, 7 спасены. Обстоятельства смерти и причины пожара сейчас выясняются специалистами.