Товарооборот России и Китая достиг $240 млрд

У России и Китая есть несколько важных направлений для дальнейшего развития, заявил президент РФ Владимир Путин. При этом, по его словам, товарооборот между странами составляет $240 млрд и объем торговли увеличивается.

"С Китайской Народной Республикой у нас торговый оборот $240 млрд, это прилично. Увеличивается объем торговли", — сказал он журналистам 25 сентября в Санкт-Петербурге, передает ТАСС.