Экономика

Товарооборот России и Китая достиг $240 млрд

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Товарооборот России и Китая составляет $240 млр...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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У России и Китая есть несколько важных направлений для дальнейшего развития, заявил президент РФ Владимир Путин. При этом, по его словам, товарооборот между странами составляет $240 млрд и объем торговли увеличивается.

"С Китайской Народной Республикой у нас торговый оборот $240 млрд, это прилично. Увеличивается объем торговли", — сказал он журналистам 25 сентября в Санкт-Петербурге, передает ТАСС.

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