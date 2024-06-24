В Казани водитель «Лады» сдавал назад и сбил 41-летнего велосипедиста
ГАИ
В Казани на ул. Аббасова случилось ДТП с участием «Лады Ларгус» и велосипедиста
По предварительной информации, водитель автомобиля «Лада» во время заднего хода сбил человека на велосипеде.
В результате дорожного происшествия пострадал 41-летний велосипедист. Потерпевшего госпитализировали в медучреждение.
Обстоятельства случившегося сейчас выясняются специалистами.
Ранее мы писали о том, что в Казани после ДТП со столба упал фонарь и пробил стекло авто. Все случилось на проспекте Победы, когда оба автомобиля пытались заехать во двор. Известно, что все автомобилисты отрицали вину.
Кроме того, в регионе произошла новая авария: автомобиль Opel перевернулся на ул. Болотникова в Казани. Когда экстренные службы приехали на место происшествия, мужчины уже не было. На месте ДТП у автомобилиста остались документы, телефон, денежные средства.
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