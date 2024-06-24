В Казани водитель «Лады» сдавал назад и сбил 41-летнего велосипедиста

В Казани на ул. Аббасова случилось ДТП с участием «Лады Ларгус» и велосипедиста

По предварительной информации, водитель автомобиля «Лада» во время заднего хода сбил человека на велосипеде.

В результате дорожного происшествия пострадал 41-летний велосипедист. Потерпевшего госпитализировали в медучреждение.

Обстоятельства случившегося сейчас выясняются специалистами.

Ранее мы писали о том, что в Казани после ДТП со столба упал фонарь и пробил стекло авто. Все случилось на проспекте Победы, когда оба автомобиля пытались заехать во двор. Известно, что все автомобилисты отрицали вину.

Кроме того, в регионе произошла новая авария: автомобиль Opel перевернулся на ул. Болотникова в Казани. Когда экстренные службы приехали на место происшествия, мужчины уже не было. На месте ДТП у автомобилиста остались документы, телефон, денежные средства.